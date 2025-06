Rhove mostra un nuovo aspetto di sì, tra viaggi e meditazione, nel singolo AVION

Rhove Testo e significato di AVION, nuovo singolo disponibile da venerdì 6 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali.

L’artista, originario di Rho, ha recentemente pubblicato LAPROVINCE #4, continuando il filone narrativo iniziato con i primi episodi della serie dedicata al suo territorio. Il 2024 ha visto l’uscita del suo primo album Popolari, certificato Platino, contenente hit come Alé, Pelé, Ancora e Petit Fou Fou feat. ANNA.

il nuovo album

Il rapper è attualmente al lavoro su un nuovo album, che raccoglierà le influenze assorbite nei suoi viaggi recenti tra Sud-Est asiatico, Sud America e Africa. Viaggi che per lui sono anche esperienze di meditazione e apertura mentale, come ha raccontato: “Capire come vivono gli altri ci fa sempre riflettere su noi stessi”.

Rhovè e il nuovo singolo “AVION”: testo e significato

Prodotto da Madfingerz, storico collaboratore dell’artista, AVION è un brano dal tono leggero e riflessivo che mette al centro il concetto di libertà e il potere salvifico dell’amore. Con il suo stile diretto ma mai banale, Rhove sceglie ancora una volta di veicolare messaggi positivi e universali, rifiutando i cliché del rap più crudo per abbracciare una scrittura più consapevole e ispirata.

Il brano prende ispirazione da un recente viaggio dell’artista in Senegal, nella zona di Malicounda, dove Rhove ha visitato il centro di accoglienza La Maison Des Enfants, una realtà che accoglie i bambini di strada (i cosiddetti Bambini Talibé), offrendo loro beni di prima necessità, affetto e sicurezza. È lì che è stato girato anche il videoclip del brano.

“Sono rimasto molto impressionato da questo posto, che ho scelto anche come luogo di riprese per il videoclip di ‘AVION’. Si sposava perfettamente con il tema della canzone. È stata un’esperienza autentica, l’amore che ho visto mi ha inondando di gioia. Per fortuna esistono questi luoghi che sono come un faro nella notte in zone come queste”, ha dichiarato Rhove, ringraziando i volontari del centro.

AVION è un brano che racconta di fuga e rinascita, di un viaggio non solo fisico ma interiore, in cui l’amore diventa una bussola per trovare sé stessi. Un aereo che simbolicamente rappresenta il desiderio di elevazione, di abbandono del buio e di riscoperta della luce attraverso gli altri.

rhove avion – testo

