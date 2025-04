Crudo, motivazionale, potente: Rhove lancia “LAPROVINCE#4”

Rhove LAPROVINCE#4 testo e significato. L’artista torna sulla scena con un nuovo singolo che segna l’inizio di una nuova fase artistica. Il brano si intitola LAPROVINCE#4 ed è disponibile da venerdì 2 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali via EMI Records Italy / Universal Music Italia.

Rhove – LAPROVINCE#4: significato del brano

Con LAPROVINCE#4, Rhove torna alle origini e riprende la serie di brani che lo ha consacrato come voce di riferimento della provincia italiana. Il singolo è un tributo diretto e crudo a Rho, alla vita lontana dai riflettori delle grandi città, ma piena di energia, sport e riscatto personale.

Il pezzo si muove su un beat potente, adrenalinico, in pieno stile Rhove: un sound che mescola la scuola urban italiana alle influenze francesi. Nella traccia si respira l’urgenza di raccontare un vissuto autentico, tra le contraddizioni della provincia e la voglia di affermarsi. Come ha dichiarato l’artista sui social:

“Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro.”

LAPROVINCE#4 è anche un messaggio motivazionale, in linea con lo stile positivo e diretto di Rhove: sport, adrenalina, valori, determinazione. Un nuovo inizio che promette altre release a breve.

Chi è Rhove: storia, successi e filosofia

Rhove, all’anagrafe Samuel Roveda, nasce nel 2001 a Rho, da cui prende ispirazione per il suo nome d’arte. Da sempre fiero rappresentante della “provincia”, ha ribaltato il concetto di “rap di periferia”, rendendo il suo territorio una bandiera artistica.

Il successo arriva nel 2021 con Shakerando, 7 volte platino, e si consolida con hit come Cancelo, La Zone (feat. Shiva), Ancora e Petit Fou Fou con ANNA.

Nel 2024 pubblica il suo primo album Popolari, certificato platino.

Una filosofia tra sport e consapevolezza

Rhove è noto per i suoi messaggi positivi e controcorrente: promuove l’attività sportiva (parkour, surf) e scoraggia l’uso di droghe, ponendosi come modello per i ragazzi della sua generazione. In una recente dichiarazione ha affermato:

“Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe. L’adrenalina è la droga più potente.”

rhove LAPROVINCE#4 – testo del brano con cui inizia la nuova era

LAPROVINCE#4 è il primo tassello di una serie di nuove pubblicazioni in arrivo. Con questo nuovo capitolo, Rhove riafferma il legame con le sue radici, alzando ancora di più l’asticella della scrittura e della produzione. Un ritorno atteso, pronto a scuotere la scena urban italiana con autenticità e impatto.

