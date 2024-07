Rhove presenta “Ma Belle”, “Di Rho” e “Chakall”, tre nuovi brani che completano la tracklist di “Popolari”

Rhove pubblica a sorpresa tre nuovi brani – “Ma Belle“, “Di Rho” e “Chakall” – che vanno ad arricchire la tracklist dell’album “Popolari“, già certificato disco d’oro insieme al singolo “Alè“, che è stato tra i venti brani più suonati dalle radio italiane.

“Avevo tenuto in serbo questi tre brani per l’estate. Completano il progetto di ‘Popolari‘ e ora trovano finalmente il loro posto all’interno dell’album. ‘Ma Belle‘ addirittura l’avevo nel cassetto da un anno ed era un pezzo molto atteso dai miei fan”, ha dichiarato Rhove, che torna con tre brani molto diversi in fatto di sonorità, dimostrando ancora una volta tutta la sua versatilità. Si passa infatti dal raggae di “Chakall” e “Di Rho” alle sonorità afrobeat di “Ma Belle“.

RHOVE, “POPOLARI”: “Ma Belle”, “Di Rho” e “Chakall”

Già disponibile sia in digitale che in formato fisico, “Popolari” vanta importanti collaborazioni con artisti del calibro di Anna (“Petit Fou Fou”), Sfera Ebbasta e Jul (“Amore Mio”), Guè (“Vestiti da Rapper”), Capo Plaza (“Alè”), Emis Killa (“Imputati”), Kuremino ( “Cosa sai di me”) e Oxlade (“Soli“).

“Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi. Sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza”.

RHOVE, “POPOLARI”: LA TRACKLIST

POPOLARI MAMA ZIG ZAG IMPUTATI (FEAT EMIS KILLA) LAPROVINCE #3 PELÈ ALÉ (FEAT CAPO PIAZA) PETIT FOU FOU (FEAT. ANNA) DOPPIA PERSONALITÀ AMORE MIO (FEAT SFERA EBBASTA & JUL) VESTITI DA RAPPER (FEAT GUÈ) COSA SAI DI ME (FEAT KUREMINO) LA VIE SOLI (FEAT OXLADE) ANCORA OUTRO (NON PIANGO PIÙ) DI RHO MA BELLE CHAKALL

Foto di copertina di Bogdan “Chilldays” Plakov