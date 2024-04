Rhove, annunciate le prime date del Popolari Tour 2024

Dopo l’uscita del suo primo album, “Popolari” (Emi Records Italy / Universal Music Italia), Rhove annuncia le prime date del Popolari Tour 2024, che in autunno lo vedrà calcare i palchi dei principali club italiani.

“Da ottobre partiranno i veri concerti. Mi sto preparando per far sì che vada tutto al meglio e voglio alzare il livello. Ho avuto modo di esibirsi nei club in passato, ma questa volta ho bisogno di qualcosa di più grosso e più mio, che rappresenti me, voi e Popolari. Uno show vero e proprio”.

RHOVE, POPOLARI TOUR 2024: LE DATE

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Popolari Tour 2024, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

4 ottobre – ROMA – Orion

9 ottobre – MILANO – Fabrique

11 ottobre – BOLOGNA – Estragon Club

17 ottobre – PADOVA – Hall

18 ottobre – FIRENZE – Viper Theatre

24 ottobre – POZZUOLI (NA) – Duel Club

25 ottobre – MOLFETTA (BA) – Eremo Club

30 ottobre – TORINO – Hiroshima Mon Amour

I biglietti per le date del tour sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali (qui tutte le info).

RHOVE, “POPOLARI”: LA TRACKLIST

All’interno di “Popolari” c’è spazio per le banger e la musica da club francese (“Zig Zag”, “Petit Fou Fou”, “Imputati”, “Amore Mio”), ma anche per momenti più “intimi”, come la bellissima traccia dal sapore africano “Mama”, e per l’afrobeat di “Alè” e “La Vie”.

Di seguito riportiamo la tracklist dell’album:

POPOLARI MAMA ZIG ZAG IMPUTATI (FEAT EMIS KILLA) LAPROVINCE #3 PELÈ ALÉ (FEAT CAPO PIAZA) PETIT FOU FOU (FEAT. ANNA) DOPPIA PERSONALITÀ AMORE MIO (FEAT SFERA EBBASTA & JUL) VESTITI DA RAPPER (FEAT GUÈ) COSA SAI DI ME (FEAT KUREMINO) LA VIE SOLI (FEAT OXLADE) ANCORA OUTRO (NON PIANGO PIÙ)

