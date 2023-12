Rhove e Anna uniscono le forze nel nuovo singolo “Petit Fou Fou”

Rhove e Anna, “Petit Fou Fou“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 15 dicembre, “Petit Fou Fou” è il nuovo singolo di Rhove e Anna, che uniscono le forze in un brano da club super uptempo con cassa dritta.

“Apprezzo molto Anna e la sua musica, ho sempre voluto collaborare con lei”, ha dichiarato Rhove a proposito della collega, che è l’artista femminile più ascoltata del 2023 su Spotify in Italia. Poi, ha aggiunto: “Questo era il pezzo giusto, arrivato al momento giusto. Spero che tutta l’energia che ci abbiamo messo arrivi alle persone. Petit Fou Fou è il preludio di tanta nuova musica, che ho in programma di pubblicare il prossimo anno”.

Scritta da Rhove, Anna e Madfingerz, “Petit Fou Fou” è stata prodotta da Madfingerz.

RHOVE E ANNA, “PETIT FOU FOU”: SIGNIFICATO DEL BRANO

I due artisti scrivono un brano che, come spesso succede nel rap, viaggia tra presente e passato, ricordando quando alcune cose sembravano irraggiungibili e ora con il successo sono state conquistate.

Per rendere il brano orecchiabile, Rhove e Anna usano tante parole con suoni onomatopeici, come pum pum, vroom vroom e toc toc.

RHOVE E ANNA, “PETIT FOU FOU”: TESTO DEL BRANO

Ah Petit Fou Fou

Sta sur la moto

Ah ok toc toc

Bussano alle po-po

Bebe

Ah Petit Fou Fou

Sta sur la moto

Ah ok toc toc

Bussano alle po-po

Oke, Ah Petit Fou Fou

Segue il Tom-Tom

Sopra un tem tem

Senza il casquette

Scendevo dal bus-bus

Con due vestiti La-cos-coste

Ti accorgi subito che è RHO

Se vedi un piccoletto in moto

Busso BUM BUM BUM

Hoes mi fanno un VODOO

Dai li tengo sul VROOM VROOM

Ero in cinquantino a Toulouse

Con i grammi nella sac

Bebe sono Rhove arrivo in tour su una Panda!

Smezzavo la benza facevo 5 e 50

Mi vestivo ma non ti piaceva La Province ah

Ora ci volete che suoniamo in tutt’Italia

Ah Petit Fou Fou

Sta sur la moto

Ah ok toc toc

Bussano alle po-po

Oke, Ah Petit Fou Fou

Segue il Tom-Tom

Sopra un tem tem

Senza il casquette

Yeah, wesh Rhove! Arrivo su un Range Rover

Metto la tua arancione solo per La Zone

Faccio sta canzone

Giro come un petit fou fou

Beep beep vroom vroom

Come un film d’azione

Vuole entrare nei jeans

Ma è buf fai bim bum bum

Decide il Signore

Niente Birkin, nuove Nike

Ai gala non ci vestiamo eleganti

Mi sono portata le ciabatte di cambio

Perché so già che mi faranno male i tacchi

Lui è venuto con il tam-tam davanti a club

Solo perché era geloso degli altri

Sei il mio petit fou-fou, ma bim ma bum

Ma ricorda di non allargarti

Bebe

Ah Petit Fou Fou

Sta sur la moto

Ah ok toc toc

Bussano alle po-po

Ah Petit Fou Fou

Segue il Tom-Tom

Sopra un tam tam

Senza il casquette