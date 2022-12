Rhove è il primo artista italiano ad entrare nel programma Radar di Spotify a livello mondiale

Nel 2021 Rhove, insieme ad altri artisti, era stato inserito da Spotify Italia nel programma Radar. Ora il rapper nativo dell’hinterland milanese fa un’ulteriore step in avanti e diventa ufficialmente il primo artista italiano a entrare nel programma di Spotify dedicato agli artisti emergenti a livello globale.

RADAR è il programma di Spotify creato per mettere in luce i talenti musicali emergenti, spesso appartenenti a major discografiche, questo va detto, dando loro l’opportunità di crescere la propria fanbase e sostenendoli nel percorso verso il successo, anche attraverso il supporto editoriale nell’ecosistema delle playlist ufficiali e di una campagna di marketing a 360 gradi.

Rhove entra quindi a far parte di questo programma a livello mondiale insieme ad artisti del calibro di The Kid LAROI, Nathy Peluso, Boza, Griff, Quevedo e altri ancora.

E Rhove non. solo diventa un artista Radar Global ma anche il volto della playlist RADAR Global, un importante passo nella sua giovane che quest’anno lo ha visto pubblicare il suo primo EP, Provinciale (certificato disco d’oro) e la super hit Shakerando premiata con ben cinque dischi di platino.

Con l’ingresso nel programma, Rhove sarà presente nella playlist RADAR Global nonché in altri contenuti speciali su Spotify, tra cui un mini-documentario registrato nella città natale di Rhove, Rho. Un vero e proprio racconto personale del viaggio dell’artista, dagli esordi a oggi che trovate qui. seguire.

Queste le parole con cui l’artista ha commentato la notizia:

“Per me è importante essere un artista di RADAR Global perché è una grande possibilità di far espandere maggiormente il mio messaggio e la mia vibe”. Sono onorato che la mia musica nata in provincia possa essere ascoltata ed apprezzata in tutto il mondo. Il mini-documentario RADAR global esprime questo pensiero perfettamente.”