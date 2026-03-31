Rhove annuncia “Femmina”, il nuovo singolo tra viaggio interiore e ricerca di sé

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Rhove – Testo e significato di Femmina

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Rhove – Femmina – TESTO

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torna con un nuovo singolo. Si intitola, disponibile da venerdì 3 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano segna un nuovo capitolo nel percorso del rapper di Rho e si inserisce nella sua fase più personale: Il brano diventa il punto di partenza per leggere un racconto intimo, lontano dalle logiche di classifica. Con numeri che superano 1 miliardo e 900 milioni di stream e un palmarès fatto di 19 dischi di platino e 9 d’oro,continua a costruire un percorso coerente, dove la musica resta uno strumento per raccontare esperienze e crescita personale.nasce da un’esperienza personale che lo stessosintetizza così: “A volte è proprio quando ti senti perso che ritrovi te stesso, a me è capitato in un viaggio negli occhi di una donna. Voglio portarvi nel mio viaggio e voglio essere un esempio, come lo sono state le persone che sto incontrando in giro per il mondo. Io sono uno di voi e più cresco, più mi rendo conto che essere normale è la mia vera forza. Tutti noi siamo speciali, a volte qualcuno ve lo deve solo ricordare”. Nel racconto emerge anche uno dei tratti distintivi di: la volontà di mantenere una visione positiva, lontana dagli eccessi e dagli stereotipi della scena urban. Il viaggio – reale e metaforico – torna come elemento chiave, già presente in altri suoi progetti, e qui si lega alla crescita personale e alla ricerca di equilibrio. L’atmosfera del brano si muove tra intimità e apertura, con un tono che non cerca il colpo immediato ma una connessione più profonda. In questo senso,si inserisce in continuità con il percorso recente dell’artista, fatto di esperienze vissute e trasformate in racconto musicale.Testo non ancora disponibile.Il singolo arriva dopo un periodo segnato da uscite come, e segue il successo dell’album, certificato platino. Un progetto che ha consolidato il nome dinella scena italiana grazie a brani comecon. Con, il rapper prosegue su una linea coerente, tra introspezione, esperienze personali e una narrazione che continua a distinguersi all’interno del panorama urban italiano.