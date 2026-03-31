31 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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31 Marzo 2026

Rhove annuncia “Femmina”, il nuovo singolo tra viaggio interiore e ricerca di sé

Il rapper di Rho torna con un brano che intreccia esperienza personale, introspezione e una nuova tappa del suo percorso artistico.

News di Oriana Meo
Rhove – testo e significato di Femmina
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Rhove torna con un nuovo singolo. Si intitola Femmina, disponibile da venerdì 3 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano segna un nuovo capitolo nel percorso del rapper di Rho e si inserisce nella sua fase più personale: Il brano diventa il punto di partenza per leggere un racconto intimo, lontano dalle logiche di classifica. Con numeri che superano 1 miliardo e 900 milioni di stream e un palmarès fatto di 19 dischi di platino e 9 d’oro, Rhove continua a costruire un percorso coerente, dove la musica resta uno strumento per raccontare esperienze e crescita personale.

Rhove – Testo e significato di Femmina

Femmina nasce da un’esperienza personale che lo stesso Rhove sintetizza così: “A volte è proprio quando ti senti perso che ritrovi te stesso, a me è capitato in un viaggio negli occhi di una donna. Voglio portarvi nel mio viaggio e voglio essere un esempio, come lo sono state le persone che sto incontrando in giro per il mondo. Io sono uno di voi e più cresco, più mi rendo conto che essere normale è la mia vera forza. Tutti noi siamo speciali, a volte qualcuno ve lo deve solo ricordare”. Nel racconto emerge anche uno dei tratti distintivi di Rhove: la volontà di mantenere una visione positiva, lontana dagli eccessi e dagli stereotipi della scena urban. Il viaggio – reale e metaforico – torna come elemento chiave, già presente in altri suoi progetti, e qui si lega alla crescita personale e alla ricerca di equilibrio. L’atmosfera del brano si muove tra intimità e apertura, con un tono che non cerca il colpo immediato ma una connessione più profonda. In questo senso, Femmina si inserisce in continuità con il percorso recente dell’artista, fatto di esperienze vissute e trasformate in racconto musicale.

Rhove – Femmina – TESTO

Testo non ancora disponibile. Rhove Femmina

Il ritorno di Rhove dopo Popolari

Il singolo arriva dopo un periodo segnato da uscite come AVION e LAPROVINCE #4, e segue il successo dell’album Popolari, certificato platino. Un progetto che ha consolidato il nome di Rhove nella scena italiana grazie a brani come Alé, Pelé, Ancora e Petit Fou Fou con ANNA. Con Femmina, il rapper prosegue su una linea coerente, tra introspezione, esperienze personali e una narrazione che continua a distinguersi all’interno del panorama urban italiano.
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