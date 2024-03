Rhove, svelati i featuring e la tracklist del nuovo album “Popolari”

In attesa dell’uscita del suo primo album, “Popolari“, la cui pubblicazione è prevista venerdì 29 marzo per Emi Records Italy / Universal Music Italia, Rhove svela la tracklist e i featuring di questo suo nuovo progetto discografico, al cui interno troviamo artisti del calibro di Emis Killa, Capo Plaza, Sfera Ebbasta e Guè, oltre a Jul, Kuremino e Oxlade.

“Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi. Sono rimasto qua, a Rho, perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e, alla fine, è diventata la nostra forza”.

Ad anticipare l’uscita del disco un teaser trailer in bianco e nero e “Zig Zag“, il nuovo singolo di Rhove, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 22 marzo.

“Popolari“, invece, sarà disponibile anche in versione CD e in vinile. Potete cliccare qui per pre-ordinare la versione Compact Disc e qui per il 33 giri (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

RHOVE, “POPOLARI”: LA TRACKLIST E I FEAT