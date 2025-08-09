9 Agosto 2025
Adrian Caporrella
Incidente in vacanza per Rhove: si perfora un timpano e annulla una data del tour

Il rapper dovrà guarire anche per terminare la lavorazione del suo prossimo album

Rhove pubblica AVION, brano ispirato al Senegal testo significato
Dopo un’estate in giro per l’Italia con la sua musica – tra cui a Baia Domizia durante il Kiss Kiss WayRhove è stato vittima di un particolare incidente durante un momento di svago.

Il rapper 24enne di Rho non ha mai nascosto la sua grande passione per gli sport estremi. Nonostante ciò, Rhove ha reso noto di essersi perforato un timpano dopo un tuffo eseguito male da una scogliera. A seguito di ciò, si è trovato costretto ad annullare una data del tour a Malta, prevista in questi giorni, con una storia su Instagram.

Poche parole ma utili per aggiornare i fan sulla sua situazione:

«Purtroppo raga ho fatto un tuffo e sono atterrato di orecchio procurandomi un foro sul timpano. Per questo non potrò prendere l’aereo per arrivare a suonare a Malta. Mi spiace tantissimo, ero gasato nero».

Uno stop forzato per Rhove che al momento dovrà sicuramente affrontare un percorso di cura per guarire nel miglior modo possibile così da poter tornare a esibirsi senza alcun problema.

RHOVE, L’ESTATE ALL’INSEGNA DI “AVION”

Poco prima dell’estate, Rhove è tornato con nuova musica. Dopo la pubblicazione di LAPROVINCE#4, lo scorso 6 giugno è uscito il suo nuovo singolo Avion (EMI / Universal Music Italia), un brano dal tono leggero e riflessivo che mette al centro il concetto di libertà e il potere salvifico dell’amore.

Inoltre, Avion presenta tutte le influenze musicali assorbite dall’artista durante i suoi recenti viaggi nel Sud-Est asiatico, Sud America e Africa, le stesse che verranno raccolte nel nuovo album in lavorazione.

Con questo brano, Rhove continua a seguire uno stile diretto ma mai banale, scegliendo nuovamente di veicolare messaggi positivi e universali, rifiutando i cliché del rap più crudo per abbracciare una scrittura più consapevole e ispirata.

