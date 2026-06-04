4 Giugno 2026
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4 Giugno 2026

Baby K elegge Napoli capitale dell’estate con “Tucamacarena”

Prodotto da Room9, un brano urban-pop dalle vibrazioni latine ambientato a Napoli.

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Baby K, foto promozionale per il singolo Tucamacarena
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Testo e significato di Tucamacarena, il nuovo singolo di Baby K, in uscita venerdì 5 giugno per Columbia Records / Sony Music Italy.

Anticipato da alcuni avvistamenti dell’artista tra i vicoli di Napoli nelle scorse settimane, il brano è prodotto e arrangiato da Room9 e scritto dalla stessa Baby K con Daniele Chiarolanza. Arriva mentre la cantautrice, tra le prime donne ad affermarsi nell’urban-pop italiano e unica artista femminile italiana ad aver raggiunto il Disco di Diamante, prepara l’OH BABY! Summer Tour.

Baby KTucamacarena: il significato del brano

Tucamacarena è un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee, che mescola urban-pop e suggestioni latinoamericane: linee di pianoforte dal gusto latin, percussioni dinamiche e un ritornello ipnotico su un groove caldo. Già il titolo gioca con l’immaginario pop, unendo e reinterpretando due balli iconici in un gioco di seduzione contemporaneo.

Al centro c’è un’estate vissuta tra desiderio e libertà, ambientata non nella cartolina turistica ma nella vitalità di Napoli. “Tu dammi un bacio sotto il murales di Maradona”, canta Baby K, eleggendo il capoluogo partenopeo a destinazione della stagione. È la stessa artista a spiegare il cuore del brano:

‘Tucamacarena’ parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi lo stesso. Mi piaceva l’idea di un amore quasi illegale, che nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore: quelle situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma ci vai lo stesso. Allo stesso tempo è una canzone piena di immagini nazionalpopolari che sento profondamente mie: Napoli, il murales di Maradona, le sirene nella notte, il Mediterraneo, le suggestioni latine. È una cartolina estiva romantica e ribelle, che parla della gente, del popolo e di quel luogo dove mi sento a casa.” – Baby K.

Copertina del singolo Tucamacarena di Baby K con il murales di Maradona

Il testo di Tucamacarena

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Tucamacarena” e l’analisi verso per verso saranno disponibili in questa pagina a partire dal 5 giugno, giorno di uscita del singolo.

Baby K e l’OH BABY! Summer Tour

Mentre Tucamacarena si prepara a entrare nella stagione estiva, Baby K ha già svelato sui social le prime date dell’OH BABY! Summer Tour, una tournée in continuo aggiornamento che nei prossimi mesi la porterà sui palchi di tutta Italia.

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · Tucamacarena
  • ▸ Artista · Baby K
  • ▸ Autori · Baby K, Daniele Chiarolanza
  • ▸ Produzione e arrangiamento · Room9
  • ▸ Etichetta · Columbia Records / Sony Music Italy

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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