Testo e significato di Tucamacarena, il nuovo singolo di Baby K, in uscita venerdì 5 giugno per Columbia Records / Sony Music Italy.
Anticipato da alcuni avvistamenti dell’artista tra i vicoli di Napoli nelle scorse settimane, il brano è prodotto e arrangiato da Room9 e scritto dalla stessa Baby K con Daniele Chiarolanza. Arriva mentre la cantautrice, tra le prime donne ad affermarsi nell’urban-pop italiano e unica artista femminile italiana ad aver raggiunto il Disco di Diamante, prepara l’OH BABY! Summer Tour.
Baby K – Tucamacarena: il significato del brano
Tucamacarena è un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee, che mescola urban-pop e suggestioni latinoamericane: linee di pianoforte dal gusto latin, percussioni dinamiche e un ritornello ipnotico su un groove caldo. Già il titolo gioca con l’immaginario pop, unendo e reinterpretando due balli iconici in un gioco di seduzione contemporaneo.
Al centro c’è un’estate vissuta tra desiderio e libertà, ambientata non nella cartolina turistica ma nella vitalità di Napoli. “Tu dammi un bacio sotto il murales di Maradona”, canta Baby K, eleggendo il capoluogo partenopeo a destinazione della stagione. È la stessa artista a spiegare il cuore del brano:
“‘Tucamacarena’ parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi lo stesso. Mi piaceva l’idea di un amore quasi illegale, che nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore: quelle situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma ci vai lo stesso. Allo stesso tempo è una canzone piena di immagini nazionalpopolari che sento profondamente mie: Napoli, il murales di Maradona, le sirene nella notte, il Mediterraneo, le suggestioni latine. È una cartolina estiva romantica e ribelle, che parla della gente, del popolo e di quel luogo dove mi sento a casa.” – Baby K.
Il testo di Tucamacarena
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Il testo di “Tucamacarena” e l’analisi verso per verso saranno disponibili in questa pagina a partire dal 5 giugno, giorno di uscita del singolo.
Baby K e l’OH BABY! Summer Tour
Mentre Tucamacarena si prepara a entrare nella stagione estiva, Baby K ha già svelato sui social le prime date dell’OH BABY! Summer Tour, una tournée in continuo aggiornamento che nei prossimi mesi la porterà sui palchi di tutta Italia.
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