Testo e significato di Desiderio, il nuovo singolo dei Gemelli Diversi, in uscita il 19 giugno 2026 per Dischi dei Sognatori, distribuzione ADA Music Italy.

Il brano segna il ritorno discografico del duo formato da Thema e Strano e accompagna il loro tour estivo 2026, oltre cinquanta date in tutta Italia e non solo. Arriva nel momento dell’anno che il gruppo racconta da sempre meglio, l’estate, qui letta come stagione della voglia di leggerezza e di nuovi incontri.

Gemelli Diversi – Desiderio : il significato del brano

Desiderio parla dell’arrivo dell’estate e di ciò che porta con sé: la voglia di divertirsi e lo stimolo verso nuovi desideri da soddisfare, in particolare quello di trovare un nuovo amore. È un pezzo costruito su sonorità estive pop-dance, con quel tocco rap che fa parte dell’identità dei Gemelli Diversi fin dagli esordi. Il risultato è un brano pensato per le piazze e per i festival, in linea con la fase live del gruppo e con il calendario di concerti che attraversa l’estate.

La produzione artistica porta la firma di Room9, Shok e Strano, mentre alla scrittura troviamo sette autori, a conferma di un brano pensato come prodotto pop dall’impianto corale più che come episodio intimista.

Il testo di Desiderio

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Ma mi piace

quel sapore d’estate

sale sale

questo desiderio

è il gusto che mi piace

fa scoppiare dentro me

un incendio

Il testo completo di “Desiderio” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 19 giugno 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Desiderio

Artista: Gemelli Diversi

Autori: Francesco Stranges, Emanuele Busnaghi, Marco Rettani, Gabriele D’Asaro, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende

Produzione artistica: Room9, Shok, Strano

Etichetta: Dischi dei Sognatori

Distribuzione: ADA Music Italy