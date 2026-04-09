9 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
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9 Aprile 2026

I Gemelli Diversi tornano con un brano synth pop/rap e un aquilone “Tra Le Dita”

Il brano parla di una storia d'amore difficile: una di quelle combattute, fatta di continui "tira e molla" e di graffi sulla pelle.

News di Lorenza Ferraro
Gemelli Diversi: il nuovo singolo "Tra Le Dita"
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Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 10 aprile, Tra Le Dita è il nuovo singolo dei Gemelli Diversi, che tornano con un brano synth pop/rap che parla di una storia d’amore difficile: una di quelle combattute, fatta di continui “tira e molla” e di graffi sulla pelle.

É un filo tra le dita che, nel momento in cui viene lasciato, viene subito ripreso saldamente.
Ma é anche una dichiarazione d’amore forte, che ti spinge a dire “Io per te scenderei all’inferno… e non tornerei indietro”. E ancora: “Mi scorderò di te, ma mi ricorderò di noi”.

Nonostante tutto, però, nel brano c’è speranza e il desiderio che la donna amata ritorni, per tenere saldo quel filo d’aquilone tra le dita.

La cover del nuovo singolo dei Gemelli Diversi Tra Le Dita

Foto di copertina a cura di Ambra Alessi

All Music Italia

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