Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 10 aprile, Tra Le Dita è il nuovo singolo dei Gemelli Diversi, che tornano con un brano synth pop/rap che parla di una storia d’amore difficile: una di quelle combattute, fatta di continui “tira e molla” e di graffi sulla pelle.

É un filo tra le dita che, nel momento in cui viene lasciato, viene subito ripreso saldamente.

Ma é anche una dichiarazione d’amore forte, che ti spinge a dire “Io per te scenderei all’inferno… e non tornerei indietro”. E ancora: “Mi scorderò di te, ma mi ricorderò di noi”.

Nonostante tutto, però, nel brano c’è speranza e il desiderio che la donna amata ritorni, per tenere saldo quel filo d’aquilone tra le dita.

Foto di copertina a cura di Ambra Alessi