Gemelli Diversi: il brano “1993” racconta le montagne russe della vita

Dopo Impossibile rilasciato a dicembre 2024, i Gemelli Diversi tornano con un nuovo singolo. 1993 – questo è il titolo del brano – è in rotazione radiofonica e negli store digitali dall’11 luglio 2025.

1993 racconta gli alti e bassi della vita, paragonandoli a una montagna russa. Ci sono momenti che tolgono il fiato; e altri che fanno respirare. Questi momenti vengono rappresentati con profondità e leggerezza. Il brano si fonda su una doppia chiave di lettura, dove l’ironia è il punto centrale.

Con questo nuovo singolo, la band pop-rap milanese attiva dal 1998 continua a scrivere la propria storia nella scena musicale italiana. Alla guida, ci sono Thema e Strano i quali propongono una musica che unisce le radici dei Gemelli Diversi alle sonorità attuali.

In questi ultimi tre anni, il duo ha tenuto oltre 80 date con il tour 2024. I Gemelli Diversi sono stati poi protagonisti sui palchi delle manifestazioni più prestigiose: dal Coca Cola Summer Festival al Tezenis Summer Festival. Ed ancora, sono stati ospiti al Festival di Sanremo 2024 dove, nella serata dei duetti, hanno reinterpretato il loro storico successo Mary insieme a Mr. Rain.

Quest’estate, i Gemelli Diversi sono in tour con oltre 60 date già confermate. Tra i brani più amati del loro repertorio ci sono Un attimo ancora, Mary, Fotoricordo, Per farti sorridere, Vivi per un miracolo presentata al Festival di Sanremo 2009. Adesso, alla scaletta dei loro live si aggiunge anche 1993.

Gli autori del brano sono Angelo Messini D’Agostini, Gabriele D’Asaro, Emanuele Busnaghi, Francesco Stranges, Marco Salvaderi, Kende, Lorenzo Santarelli. Produttori artistici sono i Gemelli Diversi & Shorty Shok.