La musica come luce nei momenti difficili in “Impossibile”, nuovo singolo dei Gemelli Diversi

Gemelli Diversi testo e significato del nuovo singolo intitolato Impossibile.

Torna la band pop rap milanese, da oltre 10 anni diventato in realtà un duo duo dopo l’uscita di THG e Grido dal progetto, attiva nel mercato discografico dal 1998. Tra i loro successi ricordiamo Un attimo ancora, reprise di Dammi solo un minuto dei Pooh, ma anche Mary, Musica, Vivi per un miracolo (presentata al Festival di Sanremo 2009) e Anima gemella in collaborazione con Eros Ramazzotti.

I Gemelli Diversi sono reduci dal tour 2024 di oltre 80 date e di circa 240 live nel triennio 22/23/24 che li ha visti calcare i palchi più importanti compresi il Coca Cola Summer Festival e il Tezenis Summer Festival senza dimenticare la prestigiosa esibizione al Festival di Sanremo ospiti di Mr Rain che ha voluto portare sul palco nla storica Mary.

Thema e Strano propongono una canzone che unisce le radici musicali dei Gemelli Diversi a sonorità moderne.

Gemelli diversi autori e significato del brano

IMPOSSIBILE è stata scritta da un team che include oltre a Thema e Strano anche Alessio Bernabei, Gabriele D’Asaro, Kende, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi.

Il singolo è pubblicato sotto l’etichetta Color Sound e arriva dopo la pubblicazione di Vero torcida e Marrakech nel 2022, e la collaborazione con Dj Matrix e gli Autogol, nel 2023.

Fuori dal 20 dicembre IMPOSSIBILE è un brano che parla delle difficoltà che si possono incontrare nella vita e del momento, proprio quando ti sembra di non riuscire più a rialzarti e andare avanti, in cui trovi qualcosa o qualcuno che ti dà la forza per continuare più forte di prima.

I Gemelli Diversi la raccontano così:

“È una canzone che può essere riferita all’amore verso una persona che diventa un “faro” o, come è successo a noi, alla musica. È lei che ci ha dato la forza di andare avanti per quasi 27 anni e che, anche nei momenti di difficoltà, è stata la nostra luce. ‘Impossibile’ ha una doppia chiave di lettura e lasciamo ad ognuno la libera scelta d interpretarla come meglio crede “

GEMELLI DIVERSI IL TESTO DI IMPOSSIBILE

Sei diventata un faro nel cielo nero

sembrava ormai la fine ma è tutto vero

è stato difficile, impossibile

La vita ha uno strano effetto, sarò io la causa

mi han detto sii te stesso anche in teatro fa la pausa

tengo lontano chi non c’è anche quando è fianco a me

un cuore arido poi sboccia in te

mi son guardato a fondo è cresciuto un giardino

con gli occhi di un adulto e lo stupore di un bambino

e forse il senso è tutto lì penso sia così sì

siamo caduti come stelle per ritrovarci qui notte dopo notte

Sei diventato un faro nel cielo nero

sembrava ormai la fine e invece è tutto vero

e giuro è stato difficile, pensavo fosse impossibile

ricordi di quei giorni tra i palazzi e il gelo

la vita ti rovina ma ti rende vero

pensavo fosse impossibile impossibile

Per quanto predico l’amore sto ancora lottando

sto mondo più lo metto a fuoco e più mi sta bruciando

ma non rinnegherò i miei sbagli, gli amori dei 20 anni

qui mi colpisce solo chi è in grado di mancarmi

anime gemelle sono sempre quelle che resistono al tempo

nascoste sotto pelle c’è chi trova la sua meta poi trova la sua metà

si sa i sogni spaventano la realtà

Sei diventato un faro nel cielo nero

sembrava ormai la fine e invece è tutto vero

e giuro è stato difficile, pensavo fosse impossibile

ricordi di quei giorni tra i palazzi e il gelo

la vita ti rovina ma ti rende vero

pensavo fosse impossibile impossibile

Sai che nel male e nel bene impariamo a cadere

e rialzarsi è un dovere

ho sparso sogni per la strada

mi hanno seguito fino a casa mentre mi disperavo in fondo ci speravo

ora ci vedo chiaro perché

Sei diventata un faro nel cielo nero

sembrava ormai la fine e invece è tutto vero

e giuro è stato difficile, pensavo fosse impossibile

ricordi di quei giorni tra i palazzi e il gelo

la vita ti rovina ma ti rende vero

pensavo fosse impossibile impossibile