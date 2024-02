Sanremo 2024, Mr.Rain: “Torno al Festival per raccontare le storie delle persone”

A poche ore dalla conclusione della prima serata di Sanremo 2024 abbiamo incontrato Mr.Rain, che ci ha parlato di “Due Altalene” – il brano in gara al Festival – e della serata dedicata alle cover, durante la quale interpreterà “Mary” insieme ai Gemelli Diversi.

Ma non è tutto! Il rapper ci ha infatti parlato anche del rapporto speciale che ha con i propri fan e di quanto le loro storie siano per lui una grande fonte d’ispirazione, come nel caso di “Due Altalene“, brano nato da un messaggio che Mr.Rain ha ricevuto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Supereroi“:

“Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo ti crolla sotto i piedi: è così che ti senti. All’inizio è troppo irreale per crollare, ma allo stesso tempo troppo doloroso per restare in piedi. Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo pare fermarsi. Cosa ti dà la forza per ritornare a vivere? Beh, l’amore che quella persona ti ha dato quando era in vita, è quello che ti spinge”.

Mr.Rain annuncia l’album “pianeta di miller”

“Due Altalene” anticipa “Pianeta di Miller“, il nuovo album di Mr.Rain – il quinto della sua carriera – in uscita venerdì 1° marzo e già disponibile in pre.order la seguente link.

“Pianeta di Miller è una citazione a Interstellar. È un pianeta dove il tempo scorre diversamente. Sono un fan di quel film, è uno dei miei preferiti. E, soprattutto, io mi sento esattamente come il protagonista”.

SANREMO 2024: “due altalene”, VIDEOINTERVISTA A mr.rain