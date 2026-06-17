17 Giugno 2026
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All Music Italia
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17 Giugno 2026

Gemelli Diversi, il tour estivo 2026 porta in piazza oltre 50 date in tutta Italia

Il calendario estivo accompagna l'uscita del nuovo singolo del duo, Desiderio.

Tour di All Music Italia
Gemelli Diversi, foto promozionale del tour estivo 2026
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I Gemelli Diversi tornano dal vivo con il loro tour estivo 2026, oltre cinquanta concerti in giro per l’Italia e non solo. Il calendario, in costante aggiornamento, accompagna l’uscita del nuovo singolo Desiderio e segna il ritorno on stage del gruppo a quasi trent’anni dall’esordio. Qui trovate tutte le date, le informazioni sui biglietti e la scaletta attesa.

Gemelli Diversi concerti 2026: date del tour

  • 18.06 – Campi Beer – Campi Bisenzio (FI)
  • 26.06 – Neuland Park – Leverkusen (Germania)
  • 03.07 – 105 Summer Tour – Baia Domizia (CE)
  • 04.07 – Casamarciano (NA)
  • 09.07 – Piedimonte di Teggiano (SA)
  • 10.07 – Casa Ippolito – Latisana (UD)
  • 16.07 – Piedimonte Matese (CE)
  • 18.07 – Modugno (BA)
  • 23.07 – Cipro (evento privato)
  • 24.07 – Leporano (TA)
  • 25.07 – Palmoli (CH)
  • 27.07 – Piane di Montegiorgio (FM)
  • 01.08 – Vieste (FG)
  • 02.08 – Molo delle Tartarughe – Diano Marina (IM)
  • 06.08 – Trento (evento privato)
  • 07.08 – Summer Crock Fest – Borghetto (PD)
  • 08.08 – Ovindoli (AQ)
  • 09.08 – Guardia Perticara (PZ)
  • 10.08 – Lido Santojanni – Maratea (PZ)
  • 12.08 – Specchia (LE)
  • 22.08 – Bessude (SS)
  • 23.08 – Nizza di Sicilia (ME)
  • 27.08 – Cerami (EN)
  • 28.08 – Pauli Arbarei (VS)
  • 29.08 – Anfiteatro – Arbus (SU)

Il nuovo tour di Gemelli Diversi

Il tour estivo 2026 riporta in piazza il duo formato da Thema e Strano, che attraversa l’Italia da nord a sud toccando anche due tappe all’estero, a Leverkusen in Germania e a Cipro.

L’uscita del singolo Desiderio, fuori il 19 giugno, si inserisce proprio in questa fase live, con il gruppo che ritrova il pubblico che lo segue da quasi trent’anni.

Il percorso di Gemelli Diversi

Attivi dal 1998, i Gemelli Diversi sono tra i nomi simbolo del pop-rap italiano. L’esordio arriva con Un attimo ancora, rilettura di Dammi solo un minuto dei Pooh, a cui seguono successi come Mary, Fotoricordo e Per farti sorridere. Nel 2009 partecipano al Festival di Sanremo con Vivi per un miracolo, mentre Anima gemella nasce dalla collaborazione con Eros Ramazzotti.

Negli anni più recenti hanno pubblicato brani come Impossibile, 1993 e Tra le dita, tornando anche sul palco di Sanremo con Mr. Rain per reinterpretare Mary.

La scaletta del tour estivo 2026 dei Gemelli Diversi

La scaletta ufficiale del tour estivo 2026 non è ancora stata diffusa. Trattandosi di un giro nei festival e nelle piazze, è prevedibile un percorso tra i grandi classici del gruppo, da Mary a Per farti sorridere, da Un attimo ancora a Fotoricordo, con l’aggiunta del nuovo singolo Desiderio. Aggiorneremo questa pagina con la scaletta ufficiale dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

Il tour estivo 2026 dei Gemelli Diversi è composto in larga parte da feste cittadine, rassegne ed eventi all’aperto: in diversi casi l’ingresso è gratuito, mentre dove sono previsti i biglietti la vendita è gestita dai singoli eventi e dalle rispettive organizzazioni locali.

Per conoscere modalità di accesso e prevendite conviene fare riferimento ai canali ufficiali di ogni singola tappa e ai profili social del gruppo, dove il calendario viene aggiornato data dopo data.

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