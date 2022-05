Radio Italia live: le canzoni della scaletta del concerto di Milano

Radio Italia Live il Concerto scaletta. Radio Italia ha pubblicato, sulla sua pagina di Apple Music, la playlist con le canzoni che andranno a comporre la scaletta del Radio Italia Live – Il Concerto in programma il 20 maggio 2022 in piazza del Duomo a Milano.

RADIO ITALIA CONCERTO scaletta

Ecco i brani che i 15 artisti ospiti dell’evento canteranno sul palco di piazza del Duomo a Milano. Cliccando sulle canzoni potrete trovare i testi.

Sangiovanni

Farfalle

malibù

cielo dammi la luna

Francesco Gabbani

Volevamo solo essere felici

Viceversa

La Rete

Gianni Morandi

Apri tutte le porte

C’era un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles e I Rolling Stones (Grazie a tutti)

Uno Su Mille

Marco Mengoni

No Stress

Ma stasera

Esseri umani

Elisa

O forse sei tu

Litoranea

Luce (Tramonti A Nord Est)

Marracash

Crazy Love

LAUREA AD HONOREM

∞ LOVE

Blanco

Finché Non Mi Seppelliscono

Blu Celeste

Notti In Bianco

Elodie

Bagno a Mezzanotte

Guaranà

Vertigine

Rkomi

Insuperabile

Rkomi e Elodie – LA CODA DEL DIAVOLO

PARTIRE DA TE

Coez

Come nelle canzoni

Occhi rossi

È sempre bello

Pinguini Tattici Nucleari

Pastello Bianco

Scrivile Scemo

Ringo Starr

Ghali

Habibi

Good Times

FORTUNA

Alessandra Amoroso

Sorriso Grande

Canzone inutile

Camera 209

Ultimo

Piccola stella

Buongiorno Vita

22 settembre

Irama

5 Gocce (feat. Rkomi)

La genesi del tuo colore

Radio Italia concerto scaletta: attenzione, questi sono i brani che verrano cantati da ogni artista, l’ordine esatto di uscita di ogni cantante sarà resa noto solo domani.

Ricordiamo che sarà possibile seguire l’evento in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).