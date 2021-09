Blanco: “Finché non mi seppelliscono” testo e visual video

Blanco “Finché non mi seppeliscono” testo e video.

Ottava traccia dell’album di debutto dell’artista, Blu celeste. Qui a seguire testo e visual video.

BLANCO finché non mi seppelliscono TESTO E VIDEO

Prodotto da: Illmatic Film Group

Executive producer: Jacopo Pica

Regia e montaggio: Simone Peluso

Foto: Manuel Grazia

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Mentre dormivi sul prato

Ogni difetto lo apprezzavo

Anche mi avessi accoltellato

Mi sarebbe piaciuto

Mi sarebbe piaciuto

E faccio ah, mentre ti stropicci gli occhi

E faccio ah, mentre gesticoli ancora

No no, non capisci cosa, ti faccio

dipingo il tuo corpo

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Cerco un senso ma non c’è

Il senso poi dov’è

Ci siamo presi a sassate

Ho le nocche bruciate

Da quanto non importa

Lo posso anche scordare

Ci ripenso ogni volta

Ora non fa più male

E faccio ah, mentre ti stropicci gli occhi

E faccio ah, mentre gesticoli ancora

No no, non capisci cosa, ti faccio

dipingo il tuo corpo

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finchè non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te, di star con te, di star con te

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finchè non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te, di star con te, di star con te