Elisa lancia il nuovo singolo “Litoranea” in una versione inedita con una nota attrice

Elisa Litoranea testo e significato del nuovo singolo estratto dall’album Ritorno al futuro / Back to the future, che esce in radio e in digitale il 6 maggio in una nuova versione con Matilda De Angelis.

La cantautrice, presto impegnata con l’organizzazione del Festival green Heroes di cui è direttrice artistica, ha scelto di realizzare una versione inedita insieme a Matilda, attrice nota a livello internazionale già vincitrice di un David di Donatello, per il nuovo estratto dal suo ultimo album, un brano che arriva dopo O forse sei tu, canzone certificata con il disco Platino e presentata all’ultimo Festival di Sanremo.

Come dicevamo da maggio Elisa sarà anche protagonista di un mastodontico progetto live pensando al pianeta: un messaggio per l’ambiente, un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all’Arena di Verona con tanti ospiti, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando all’ambiente.

Apripista del suo grande ritorno dal vivo saranno tre appuntamenti in Arena, il 28, 30 e 31 maggio, dove la cantante, scelta come Direttrice Artistica di Heroes Festival 2022, guiderà la nuova edizione dell’evento, quest’anno interamente dedicato al tema green.

A questo, dal 28 giugno 2022 (a partire da Bassano del Grappa), seguiranno le oltre 30 date del “Back to the Future Live Tour“, tutte attese in location di particolare valore naturale e paesaggistico, e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale. E proprio l’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Elisa Litoranea significato

Litoranea è stata scritta da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio, ed è una canzone che sa di estate e libertà in un viaggio tra atmosfere malinconiche e sognanti.

Il brano, prodotto da Mace insieme ad Elisa, si muove tra sonorità elettroniche e un trascinante incedere funk in un mix perfetto tra mondi sonori. Un duetto d’eccezione quello tra le due artiste – che vedrà Matilda anche protagonista del video che accompagna l’uscita del pezzo – in cui le due voci si rincorrono e uniscono magicamente.

Elisa litoranea testo

Nel frigo resta una mezza aranciata

Amara come quando penso a te

Che me ne faccio di una passeggiata

Quasi quasi vado a correre

Tutti corrono per strada

E dove vado io senza di te

Senza di te

Tutti parlano per strada

Ma cosa dico io senza di te

Senza di te…

Quanta confusione

Sulla litoranea

Giuro che ora scendo

Che mi manca l’aria

E arrivo al mare a piedi

Lo so che non mi credi

Ti telefonerò (o forse no)

E sento un ritmo che sale

Perché non sali anche tu

È solo un gioco mentale

Come i colori della tv uuh

E quanta confusione

Questa settimana

Mi hai detto

Che fortuna che ora sei così lontana

Perché ti amo di più

La spiaggia mia la spiaggia tua

Sono la stessa cosa

Questione di chilometri

La faccia mia la faccia tua

Sono la stessa cosa

Questione di millimetri

Quanta confusione

Sulla litoranea

Sembra un film

Di cui so già la trama

E arrivo al mare a piedi

Lo so che non mi credi

Ti telefonerò…o forse no…

È come l’acqua del mare

Che bevi quando vai giù

Vorrei restarti a guardare

Come i colori della tv uuh

E quanta confusione

Questa settimana

Mi hai detto

Che fortuna che ora sei così lontana

Perché ti amo di più

Uuh uuh uuh uuh

Uuh uuh uuh uuh

Uuh uuh uuh uuh

Uuh uuh uuh uuh

E sento un ritmo che sale

(quanta confusione

Sulla litoranea)

Perché non sali anche tu

(giuro che ora scendo

Che mi manca l’aria)

È solo un gioco mentale

(quanta confusione

Sulla litoranea)

Come i colori della tv uuh

(giuro che ora scendo

Che mi manca l’aria)

E quanta confusione

Questa settimana

Hai detto che tragedia

Quando ti ho lasciata

Perché ti amavo di più