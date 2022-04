Ghali lancia un altro brano dal disco in uscita a maggio... fuori "Fortuna". E da luglio in tour...

Ghali Fortuna testo e significato del nuovo singolo che anticipa il nuovo album in uscita nel mese di maggio.

Dopo aver lanciato la scorsa settimana Walo, Ghali continua la marcia di avvicinamento al suo nuovo disco, in uscita il 20 maggio 2022 per Atlantic Warner/Sto Records, pubblicando venerdì 15 aprile un nuovo singolo, Fortuna.

Ghali fortuna significato del brano

Nel testo di Fortuna Ghali riflette sulla capacità che ha l’amore di proteggerci dai nostri lati più oscuri e al tempo stesso di spingerci nei luoghi più irrazionali di chi siamo, quelli che ci spingono a dire “meglio se te ne vai” anche alle persone che vorremmo tenere più vicine.

È proprio questa contraddizione a far riflettere l’artista sul fatto che ogni tanto sia un bene lasciare che le sensazioni che proviamo all’interno di una storia siano l’unica bussola a cui affidarsi.

Il brano è prodotto da Merk & Kremont.

Ghali fortuna testo

Qualcosa mi dice di no

nelle tenebre non c’è il sole

e non ti credo, però

sei tu la mia religione (Religione)

meglio se te ne vai

quante volte mi hai detto: “Non mi capirai”

non mi capirai mai

proteggimi da me

se cerchi, qui non c’è

Fortuna, fortuna che oggi non c’è la luna

fortuna, fortuna che guardo verso di te

benvenuta nella mia follia

per ‘sta notte dì che è colpa mia

fortuna, fortuna che non ti fidi di me

Sono fottuto lo so

ma resta il male minore

mi hai tolto tutto però

non è così che si muore (Non è così che si muore)

meglio se te ne vai

anche se nei momenti deboli tu mi hai

tu mi hai tolto dai guai

proteggimi da me

se cerchi, qui non c’è

Fortuna, fortuna che oggi non c’è la luna

fortuna, fortuna che guardo verso di te

benvenuta nella mia follia

per stanotte dì che è colpa mia

fortuna, fortuna che non ti fidi di me (Non ti fidi di me)

E nel buio della notte ognuno prega il suo Dio

il tuo amore è già più forte, dura ormai più del mio

se non ci sei più tu

non c’è più droga al festival

Fortuna, fortuna che non ti fidi di me

T our 2022.

Ghali annuncia le date del tour dell’estate 2022 che sarà l’occasione per presentare dal vivo la tracklist del nuovo album che verrà pubblicato il 20 maggio 2022 (leggi qui). Queste le date degli appuntamenti estivi.

ghali – ESTATE TOUR 2022

Mercoledì 20 Luglio 2022 | Marostica @ Marostica Summer Festival

Sabato 23 Luglio | Rimini @ Rimini Beach Arena

Sabato 30 Luglio | Matera @ Sonic Park Matera

Mercoledì 3 Agosto | Gallipoli @ Parco Gondar

Venerdì 5 Agosto | Catania @ Sotto il Vulcano Fest

Sabato 6 Agosto | Covaleda @ Spain Soria (SPAGNA)

Martedì 9 Agosto | Follonica @ Follonica Summer Nights

Sabato 11 Agosto | Ascoli Piceno @ Ascoli Summer Festival

Sabato 13 Agosto | Arbatax @ Arabax Music Festival

Sabato 10 settembre 2022 | Milano @ Milano Rocks

Foto di Nabil