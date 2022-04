Ghali live dalla stazione centrale di Milano live con “WALO” svela la data di uscita del nuovo disco

Ghali nuovo album in arrivo. C’è grande attesa per il nuovo progetto discografico dell’artista che, lanciando oggi il singolo WALO, ha scelto un modo molto particolare per annunciare la data di rilascio del disco.

Oggi, 8 aprile 2022, Ghali ha infatti trasmesso una particolare LIVE dal suo profilo TikTok (@ghaliofficial).

Nella live un flash mob realizzato davanti alla stazione Centrale di Milano che ha coinvolto oltre cento ballerini i quali hanno interpretato una danza cerimoniale circolare comune a molte tradizioni dell’area mediterranea offrendo ai passanti una vera e propria installazione artistica estemporanea.

Visivamente il cerimoniale si è svolto in cerchio esprimendo un senso di coralità, aggregazione ed appartenenza al gruppo, senza distinzione alcuna, creando un vortice di energia.

Il messaggio che Ghali ha voluto lanciare è semplice: in un mondo sempre più legato all’individualismo con questa danza ipnotica auspica il ritorno ad un senso di collettività, ricordandoci che siamo tutti fondamentalmente uguali nella musica e nel ballo.

Al termine della live Ghali ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album: il 20 maggio 2022. Ovviamente su etichetta Atlantic Warner/Sto Records.

Ghali Nuovo album ma prima WALO…

Ghali ha scelto che il primo passo verso il nuovo disco avesse un legame con le proprie origini.

WALO è ispirato ai suoni nord-africani utilizzati soprattutto nelle cerimonie berbere e segna il ritorno alla collaborazione con Fawzi già produttore ed ex membro dei Tropue D’Elite. “Me derna walo” è la frase che come un mantra si ripete nel ritornello e significa “Non abbiamo fatto niente“: è una dichiarazione di innocenza da parte delle popolazioni che ogni giorno subiscono il peso delle scelte dei potenti, una dimensione collettiva e cosciente che nella musica di Ghali è sempre presente. Il brano ha una ritmica percussiva unica, per cui per restare al tempo il pubblico deve schivare i kick del beat e seguire i clap.

