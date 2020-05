Elodie Guaranà. Giusto ieri vi parlavamo del nuovo e imminente singolo inedito di Elodie, brano anticipato in una breve storia di Instagram dalla cantante. Oggi arriva l’annuncio ufficiale.

Elodie Guaranà

Mercoledì 13 maggio uscirà infatti su tutte le piattaforme digitali per Island Record (Universal Music Italia) Guaranà.

L’inedito è stato scritto da Davide Petrella e Dardust. Quest’ultimo, come già avvenuto per Andromeda, ne ha curato anche la produzione.

Il brano rientra in modo assolutamente coerente nel mondo musicale delineato all’interno dell’album This is Elodie e viene presentato come energia ed evasione pura.

L’ultimo album della cantante ad oggi è riuscito a totalizzare oltre 150 milioni di stream complessivi.

Al suo interno le hit contenute Nero Bali e Margarita, entrambe certificate con il doppio disco di platino, Pensare Male, collaborazione con i The Kolors certificata disco di platino e Andromeda.

Elodie Guaranà testo e audio

In arrivo mercoledì…