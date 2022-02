COEZ: dal 25 febbraio in rotazione radiofonica “Occhi rossi”, la ballad più intima e dolceamara del disco “Volare”

Coez Occhi rossi testo del singolo in radio dal 25 febbraio.

Coez lancia in rotazione radiofonica il singolo Occhi rossi, scritto dallo stesso artista e prodotto da Sine. Il brano è contenuto nell’album Volare, certificato disco d’Oro, uscito lo scorso 3 dicembre per Carosello Records. Qui, potete trovare la guida all’ascolto del disco.

Occhi rossi conta già oltre 5 milioni di stream ed è una delle tracce più intime e ideali per lasciarsi cullare e trasportare. In questa ballad, Coez si rivolge direttamente a chi in passato è stata la protagonista di una relazione che ormai è giunta al termine, ma per cui nonostante tutto non ha perso stima e affetto. Il cantautore conosce bene colei a cui si rivolge e si immagina cosa le riserva il futuro, a cosa penserà, chi incontrerà. Il tutto scandito da una dolce melodia che culla l’ascoltatore.

Potete rivedere qui la videointervista che abbiamo realizzato a Coez, in occasione della release di Volare.

coez occhi rossi testo

Ti colava il trucco e non capivo perché

Io fumavo, gli occhi rossi li avevi te

Darò un cinque al prossimo, il prossimo che

Dice che non vali, che ne sa di te

Come stai

Dietro ad una porta che non si apre mai

E sotto una luna che

Stanotte ti tiene a galla

Quando il buio ti parla di me

E tutti dormono

Sembri la sola sveglia al mondo

Ma non sei da sola

Però sei la sola per me

Ti colava il trucco e non capivo perché

Io fumavo, gli occhi rossi li avevi te

Darò un cinque al prossimo, il prossimo che

Dice che non vali, che ne sa di te

E scriverai tu le mie parole

Finché arriva il sole

E porterai tutto questo amore

Altrove, ma dove?

Ti prenderai

Tutto con i denti come sempre fai

E ciò che ci illumina

Non sempre viene dall’alto

Il cielo è solo ad un salto per me

Gli altri dormono

Sembri l’unica sveglia al mondo

Ma non sei da sola

Però sei la sola per me

Ti colava il trucco e non capivo perché

Io fumavo, gli occhi rossi li avevi te

Darò un cinque al prossimo, il prossimo che

Dice che non vali, che ne sa di te

E scriverai tu le mie parole

Finché arriva il sole

E porterai tutto questo amore

Altrove, ma dove?