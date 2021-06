Marco Mengoni: la fotografia di un rapporto umano vero e ricco di contraddizioni poggia su sonorità funk nel singolo “Ma stasera”

Marco Mengoni Ma stasera significato e testo del singolo che segna il ritorno del cantautore originario di Ronciglione.

Il brano uscirà su tutte le piattaforme digitali, e in radio, dal 18 giugno.

Nei giorni precedenti l’annuncio del ritorno di Marco è stato anticipato da una guerrilla anonima che ha occupato strade, piazze, muri e stazioni ferroviarie delle principali città italiane, partendo proprio da Milano e Roma, con proiezioni che riproducevano unicamente la scritta Ma stasera.

Proprio oggi l’artista ha inoltre annunciato il suo primo tour negli stadi (qui il nostro articolo).

Marco Mengoni Ma Stasera significato del brano

Questo nuovo brano è stato scritto nel testo dallo stesso Marco con Davide Petrella mentre la musica è di Petrella, Francesco “Katoo” Catitti e Federica Abbate.

Una canzone che vuole essere una fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità.

Ma stasera è anche un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando, a riflettere sulla ripartenza dopo un periodo complicato, ripartenza che inizia proprio da “questa sera” e che ci proietta in un futuro nuovo.

LA PRODUZIONE

Per la produzione del brano in uscita per Epic Records Italy / Sony Music Italy, Marco Mengoni ha scelto di collaborare con Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine), il Dj / Producer multiplatino che ha scalato le classifiche con la Hit Hypnotized e collaborato con Lady Gaga e Dua Lipa.

Questa è la prima volta che Purple Disco Machine produce un pezzo di un artista italiano.

Il dialogo tra lui e Marco ha portato ad un originale lavoro di “contaminazione”.

Partendo dal recupero di sonorità appartenenti alla nostra storia musicale, quell’italo disco degli anni 80 che ha fatto la storia del genere dance, per approdare nell’attualità del suono del 2021.

Il risultato è un pezzo funk, un incontro tra digitale e analogico, “sintetico” e “suonato” insieme, in grado di unire drum machine, basso synth e batteria elettronica con archi, piano e chitarre suonate.

Ma Stasera, fuori dal 18 giugno, è già in pre-save e pre-add qui . Il singolo sarà l singolo sarà inoltre disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

MARCO MENGONI MA STASERA TESTO – AUDIO VIDEO

MARCO MENGONI MA STASERA TESTO E AUDIO

Ad accompagnare il singolo, dal 21 giugno sarà disponibile anche il video ufficiale realizzato in Sardegna con la regia di Roberto Ortu. Testo e audio del brano in arrivo dal 18 giugno. Video dal 21 dello stesso mese.

Ma stasera

corri forte, ti vedo appena

per raggiungerti

per non lasciarti andare

questa sera la tua voce non è lontana

e prova a prendermi

ma non voglio scappare

e anche se ti ho cercata come un’illusione perfetta

vengo verso di te questa notte vorrei fosse eterna

Ma stasera

corri forte, ti vedo appena

per raggiungerti

per non lasciarti andare

andare

Foto di Alvaro Beamud Cortes