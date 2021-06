Marco Mengoni: annuncia Marco negli Stadi. Date e biglietti.

Marco Mengoni annuncia il suo primo tour negli Stadi.

Dopo il successo di #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti in una nuova dimensione per lui: gli stadi!

Marco negli Stadi arriverà nel giugno 2022 a Milano e Roma.

Per presentare gli eventi, Mengoni ha chiamato il suo team – a partire dai suoi musicisti, insieme a tutte le persone che collaborano con lui dietro le quinte – per una pedalata collettiva con destinazione proprio San Siro. Il gruppo ha raggiunto lo stadio percorrendo la circle line AbbracciaMI, un percorso ciclistico che attraversa parchi, strade secondarie, piste ciclabili e viabilità ordinaria milanese, un modo per scoprire nuovi punti di vista inusuali sulla città, a partire proprio dallo stadio, e muoversi fuori dai percorsi tradizionali.

MARCO MENGONI NUOVO SINGOLO

Queste le date.

MARCO MENGONI – MARCO NEGLI STADI

19 giugno 2022 – Stadio San Siro di Milano

22 giugno 2022 – Stadio Olimpico di Roma

I biglietti per le date di Milano e Roma saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 11.

Foto: Alvaro Beamud Cortes