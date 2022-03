Francesco Gabbani lancia la title track del disco, “Volevamo solo essere felici”

Francesco Gabbani Volevamo solo essere felici testo e significato del nuovo singolo del cantautore che darà anche il titolo al suo nuovo disco di inediti.

Nei giorni scorsi il cantautore ha finalmente svelato sui social il titolo del suo nuovo album, Volevamo solo essere felici. Il disco fa seguito a Greitist Iz del 2014, Eternamente ora del 2016, Magellano del 2017 e Viceversa del 2020.

Al momento non è ancora stata svelata la data di uscita del disco anche se, con tutta probabilità, arriverà nei negozi a fine aprile / inizio maggio, giusto in tempo i due live di Gabbani previsti per il 6 maggio al Forum di Assago, a Milano, e per l’8 maggio al Palazzo dello Sport di Roma.

Sempre in quel periodo dovrebbe anche arrivare Ci vuole un fiore, il programma di Rai1 che Francesco dovrebbe condurre con Francesca Fialdini e che parlerà di musica, attualità e natura.

Francesco Gabbani volevamo solo essere felici significato

Volevamo solo essere felici non è solo il titolo del nuovo progetto discografico di Francesco ma anche quello del nuovo singolo che ne anticipa la pubblicazione e che sarà in radio e in digitale da venerdì 11 marzo 2022.

Per commentare l’uscita l’artista ha pubblicato questa frase, semplice ma diretta ed esplicativa del significato del pezzo:

“In fondo dietro a tutto quello che facciamo c’è solo la ricerca della felicità!”

Il nuovo brano segue la pubblicazione, avvenuta nel 2021, degli inediti La rete e Spazio tempo.

Francesco Gabbani volevamo solo essere felici testo

In arrivo