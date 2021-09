Francesco Gabbani: testo e video del nuovo singolo, “La rete”

Francesco Gabbani La rete testo e video del nuovo singolo, prima anticipazione del nuovo album del cantautore la cui data di uscita non è ancora stata annunciata anche se nuove canzoni potrebbero arrivare nel corso dell’autunno.

Venerdì scorso è arrivato in radio e sulle piattaforme digitali La rete, un brano pubblicato con BMG, con un testo che offre uno spunto di riflessione sul modo in cui viviamo.

Con il brano è fuori anche il videoclip ufficiale scritto e ideato dallo stesso Gabbani insieme al regista e fotografo Daniele Barraco che ne ha curato la regia.

Francesco Gabbani, con questo video, si è messo in gioco in prima persona in un viaggio surreale che parte da uno dei pizzi delle Dolomiti, sul quale si è calato con l’aiuto di un elicottero e di una guida alpina, e prosegue in un percorso, a tratti impervio, fino ad arrivare al mare.

Gli ostacoli sul cammino, le cadute, simboleggiano il viaggio che tutti noi facciamo nell’arco della nostra vita. A volte si cade, ci racconta Gabbani con queste immagini, ma dobbiamo avere il coraggio di rialzarci e di affrontare la realtà per quella che è.

“L’idea del videoclip nasce dall’intenzione di rappresentare concettualmente il tentativo di liberarsi dalla condizione di trappola mentale, espressa dalla canzone stessa. Racconta però il viaggio di chi ha già preso coscienza di essere il ‘pescatore di se stessoì e che accetta serenamente di affrontare tutti gli scenari che la vita propone per tornare al suo elemento naturale. Sono felice di essermi messo in gioco in questo video, semplice concettualmente, ma impegnativo dal punto di vista fisico, soprattutto nella parte ‘montana’ che ho avuto il piacere di girare in una terra a me cara come le Dolomiti dell’Alta Badia. Ed è stato piacevole tornare a collaborare con l’amico fotografo Daniele Barraco, che ha curato la regia di questo lavoro, e riscoprire le emozioni già provate insieme durante la lavorazione del video di Amen.“

Cercare la realizzazione in una vita

trovare un senso che giustifichi questa fatica

sull’orlo di un oblio fatto di pregiudizi

baciare in bocca i vizi, cadendo negli abissi

gli abissi della mente sono fiumi di acqua pura

seguire la corrente, gestire la paura

paura di quello che in fondo non conosci

non siamo mica pesci ma rimaniamo

Tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci confessiamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci innamoriamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

e ci incazziamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ma il pescatore chi è?

il pescatore chi è?

il pescatore sei te

Passare il tempo galleggiando in una bolla

capire frasi che son vittime di copia incolla

lasciarsi andare ad emozioni virtuali

ed essere leali con grafiche speciali

incuriosirsi della vita di ogni altro

per aumentare i tuoi seguaci e fare il salto

mostrando un volto che tu in fondo non conosci

scappare come pesci e rimanere

Tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci confessiamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci innamoriamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

e ci incazziamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ma il pescatore chi è?

il pescatore chi è?

il pescatore chi è?

il pescatore sei te

Può bastare un Hare Krishna

con un podio [?]

per entrare in connessione col tuo lato un po’ più buono

per svegliarti all’improvviso all’ombra dell’ultimo sole

e capire che sei tu il tuo pescatore (pescatore)

e non scappare come un pesce

e non scappare come un pesce

e rimanere, rimanere, rimanere, nere, nere

Tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci confessiamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci innamoriamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

e ci incazziamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ma il pescatore chi è?

il pescatore chi è?

il pescatore sei te