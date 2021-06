Rkomi: il nuovo estratto da “Taxi driver” è “Partire da te” scritta con Mahmood, Junior K e Katoo

Rkomi Partire da te testo e significato del nuovo singolo dell’artista estratto dall’ultimo album, Taxi driver, già certificato con il disco di platino per le oltre 50.000 unità/copie, in radio dall’11 giugno.

Un anno fortunato per Rkomi che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/GfK in tutte e tre i formati: album, singolo e vinile. Il disco, uscito ad aprile scorso, si trova ancora ai primi posti della classifica di vendite ed ha già ottenuto, oltre alla certificazione platino dell’album, cinque dischi d’oro e uno di platino per i brani contenuti nel disco.





Rkomi partire da te significato

Anche il nuovo singolo estratto dall’album, Partire da te, è stato certificato con il disco d’oro. Il brano è stato scritto da Rkomi, con Mahmood, Junior K e Francesco “Katoo” Catitti e racconta un amore di quelli totalizzanti, nel bene e nel male, di quelli che ti mettono nei guai al punto che ti spingono a scappare via.

Rkomi ha annunciato anche una serie di appuntamenti live estivi:

26 giugno Firenze (Notti a Teatro)

27 giugno Bologna (Oltre Festival)

7 luglio Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica)

17 luglio Alba Cn (Collisioni Festival)

16 agosto Castiglioncello Li (Castiglioncello Festival)

20 agosto Alghero (Campo Rugby Maria Pia)

21 agosto Cagliari (Operà Beach Arena)

25 agosto Pordenone (MIV Festival)

3 settembre Padova (Arena Live Geox)

Rkomi partire da te testo

Ed ho paura anche di uscire da casa

Entri nella mia vita alle due di notte

Mi svegli sempre poco prima dell’alba

Sei così calda, sei così estiva

Mi fai respirare male, serve una piscina

Vorrei

Vorrei che sia

L’unica ragazza che mi tolga l’appetito

Tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra

Come un fulmine che squarcia il cielo

Tu che mi attraversi, fallo un’altra volta

Come un proiettile che lascia il segno

Prima conoscevo solo la paura

Lascia che tu sia

Una mia fantasia

Prima che riapra gli occhi e ti portino via

La mente è il nostro hotel

Ma tu che stanza sei?

Voglio mettermi nei guai

A partire da adesso

A partire da te

Dimmi solo un’altra parola

Prima di lasciarti da sola

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

È una di quelle notti infinite

E chiudi quella porta e sparisci

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

E non lascerò mai poggiare la tua testa

sul letto senza la mia mano dietro

Abbiamo il pomeriggio

La tua pelle come porcellana

Le tue labbra sono chewingum da masticare zitti

E tu sei così bella che a volte fai male

Gioco nervosamente con il telefono in mano

Non so nemmeno se esisti

Il mio cuore è cambiato

Hai giocato con lui finché non si è scaricato

E tu mi strappi il cuore poi ci passi sopra

Come un fulmine che squarcia il cielo

Tu che mi attraversi, fallo un’altra volta

Come un proiettile che lascia il segno

Prima conoscevo solo la paura

Lascia che tu sia

Una mia fantasia

Prima che riapra gli occhi e ti portino via

La mente è il nostro hotel

Ma tu in che stanza sei?

Voglio mettermi nei guai

A partire da adesso

A partire da te

Dimmi solo un’altra parola

Prima di lasciarti da sola

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

È una di quelle notti infinite

Chiudi quella porta e sparisci

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

Immaginarti è difficile adesso

Arrivi e sparisci in silenzio

Mi sta sfuggendo di mano

Di noi conosco solo il divario, i centimetri in mezzo

I miei ricordi confondo i sogni

Sto riempiendo gli spazi con cose di noi

Conosco solo il divario, i centimetri in mezzo

Dimmi solo un’altra parola

Prima di lasciarti da sola

Forse “ciao” suona meglio di “addio”

È una di quelle notti infinite

Chiudi quella porta e sparisci

Forse ciao suona meglio di addio