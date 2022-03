Sangiovanni dà un taglio netto al passato e lancia “cielo dammi la luna”

Sangiovanni cielo dammi la luna testo e significato del primo singolo ufficiale estratto dal nuovo album del giovane cantautore in uscita l’8 aprile prossimo.

Ormai tutto è pronto per l’uscita, tra due settimane circa, del secondo album di Sangiovanni, Cadere volare. Un disco che avrà il compito di bissare il successo del precedente EP omonimo certificato tre volte disco di platino risultato che lo ha visto classificarsi come secondo disco più venduto del 2021 con il maggior numero di settimane al primo posto in classifica.

Il cantautore ha collezionato diciassette dischi di platino e tre ori nel corso dell’anno.

Il disco uscirà per Sugar Music in digitale, in CD e in vinile bianco. Su Amazon invece sono disponibili le versioni autografate ed il vinile azzurro, sempre autografato.

All’interno del nuovo album saranno presenti dodici canzoni tra cui undici inediti ed il singolo presentato a Sanremo 2022, Farfalle. Non saranno invece presenti i singoli Raggi gamma e Perso nel buio con Madame. Presente inoltre cielo dammi la luna, brano scelto come primo singolo ufficiale del disco disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 25 marzo.

Sangiovanni si racconta con sincerità, utilizzando la musica come mezzo per comunicare sensazioni profonde ma con leggerezza. Nei momenti in cui ci si sente condannati alla pesantezza, volare è un modo per ritrovarsi in un altro spazio, cambiando approccio, guardando il mondo da un’altra ottica.

Di sicuro una cosa farà già discutere le fan… come è visibile dalla copertina del singolo l’artista riconoscibile per i suoi lunghi boccoli è rasato a zero… una foto attuale o del passato’

