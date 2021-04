Alessandra Amoroso dopo la malinconia di “Piuma” esplode in un “Sorriso grande” (Testo)

Alessandra Amoroso Sorriso grande testo.

Alessandra Amoroso è pronta al grande ritorno e così, dopo aver lanciato il primo brano che la vede in veste di autrice, Piuma, il 7 aprile, l’8 dello stesso mese arriverà una nuova canzone intitolata Sorriso grande.

Questi nuovi brani arrivano dopo Pezzo di cuore, il duetto con l’amica Emma Marrone che ha conquistato la certificazione disco d’oro, e anticipano il nuovo album la cui uscita dovrebbe essere fissata per il mese di ottobre prossimo a due anni esatti dall’ultimo disco, 10.

“Ad un certo punto mi sono resa conto che ero il limite di me stessa, mi sono presa per mano e ho cominciato ad ascoltarmi. Ora so bene cosa voglio e soprattutto chi sono…leggera come una PIUMA e sul viso un SORRISO GRANDE!”