Alessandra Amoroso: debutto da autrice con il singolo “Piuma” (Testo)

Alessandra Amoroso Piuma testo.

Come già sapete Alessandra Amoroso è pronta al grande ritorno. Dopo aver dominato l’estate 2020 insieme ai Boomdabash con Karaoke, brano che ha conquistato quattro dischi di platino per le oltre 280.000 unità e che si è conteso fino all’ultimo lo scettro di tormentone dell’estate con Mediterranea di Irama, l’artista ha pubblicato un duetto con l’amica di sempre, Emma Marrone.

Il brano, Pezzo di cuore, ha conquistato la certificazione disco d’oro. Ora però per Alessandra, reduce da un anno molto difficile con la fine di una grande storia d’amore proprio nel periodo del lockdown, è tempo di tornare con nuova musica e con ben due canzoni, Piuma e Sorriso grande.

“Ad un certo punto mi sono resa conto che ero il limite di me stessa, mi sono presa per mano e ho cominciato ad ascoltarmi. Ora so bene cosa voglio e soprattutto chi sono…leggera come una PIUMA e sul viso un SORRISO GRANDE!”

Il primo ad uscire il 7 aprile è proprio Piuma, canzone il cui testo è stato scritto dalla stessa Alessandra, alla prima esperienza da autrice dopo aver collaborato qualche anno fa con Elisa sulla scrittura del singolo Comunque andare, insieme a Davide Petrella. La produzione è di Francesco “Katoo” Catitti.

I due brani anticipano l’uscita del nuovo disco di Alessandra Amoroso prevista, secondo indiscrezioni, per ottobre 2021.

Alessandra Amoroso Piuma testo e audio

Testo completo e audio arriveranno il 7 aprile.

Non c’è niente da capire

provo a sfiorare le spine

in aria come bollicine

sospesa

sono così a fuoco adesso

e quello che non ho detto

in fondo non è andato perso