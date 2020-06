E’ uscito per My Own Family & Visory Records (con licenza esclusiva Believe) il primo Ep di Random Montagne Russe (ne abbiamo parlato Qui).

L’Ep è composto da otto tracce e comprende anche i singoli Chiasso, Rossetto, Marionette feat. Carl Brave e l’ultimo Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa che sta conquistando le classifiche.

L’artista è reduce dall’esperienza di Amici Speciali dove ha presentato in anteprima l’ultimo singolo e sicuramente esce rafforzato dall’esperienza televisiva.

“Montagne Russe il mio primo EP:

Gli occhi di un bambino vedono nelle montagne russe il divertimento, quelli di un adulto il pericolo. Eppure quelle sono sempre le stesse montagne russe.

Viviamo come adulti ma continuiamo a sognare come bimbi, sempre.”

Queste le parole che Random ha postato sui social per presentare Montagne Russe.

VIDEOINTERVISTA A RANDOM MONTAGNE RUSSE

Per il giovane artista Amici Speciali è stata un’occasione importante e che non poteva che essere affrontata con forza e determinazione. Un modo per imparare ad affrontare le paranoie che lo affliggevano e trasformarle in un punto di forza.

Montagne Russe raccoglie 8 tracce che non sono state scritte negli ultimi mesi, ma che risalgono a un anno fa.

Un modo per mostrare una parte del percorso artistico che Random e Zenit stanno percorrendo.

Un assaggio che prossimamente sarà completato da nuovi tasselli, che mostreranno un’evoluzione che già è palese ascoltando l’Ep.

Ne abbiamo parlato in una videointervista.