Con Tu cosa fai questa sera, Noemi apre una nuova fase del proprio percorso musicale.

Il brano, nato dall’incontro con Paolo Antonacci e Vito Salamanca, mescola infatti passione, leggerezza e teatralità, portando l’artista verso territori espressivi ancora poco esplorati.

“Volevo raccontare una parte di me più legata alla dimensione della passione e della sensualità”.

“Tu cosa fai questa sera”: l’influenza di Raffaella Carrà

Nel raccontare il nuovo singolo, Noemi cita anche un’icona della musica italiana: Raffaella Carrà.

La cantante riconosce infatti nel ritornello del brano un’energia che le ricorda l’indimenticabile artista, con cui ha avuto modo di lavorare in passato: “Ho inciso quel ritornello pensando a lei“.

La libertà nell’epoca dei social

Tra i passaggi più significativi della nostra intervista c’è, senza alcun dubbio, una riflessione sul rapporto tra presenza digitale e libertà personale.

“Mi piacerebbe rivendicare la possibilità di esistere, senza dover per forza affermare la propria presenza”.

Secondo Noemi, oggi si rischia infatti di legare troppo il concetto di esistenza all’esposizione continua sui social.

“Esistiamo solamente se postiamo, se ci filmiamo. Dovremmo rivalutare questa cosa”.

Noemi: una nuova consapevolezza tra corpo e movimento

Sulla scia di novità portata da Tu cosa fai questa sera, troviamo anche la collaborazione con Marcello Sacchetta e Nikita Perotti, con cui Noemi ha realizzato il videoclip del brano.

Ed è proprio attraverso il linguaggio del corpo e il movimento che la cantante ha scoperto aspetti di sé che, fino ad oggi, erano rimasti in secondo piano.

“Ho scoperto una parte di me molto sensuale e femminile, che mi ha insegnato cose nuove su me stessa”.

Insomma, l’esperienza sul set del videoclip è stata particolarmente significativa e, a detta di Noemi, potrebbe influenzare anche la scrittura dei prossimi brani.

Femminilità, sensualità e accettazione

Sempre a proposito di femminilità e sensualità, Noemi ci ha poi parlato del suo percorso di scoperta e crescita, attraverso il quale ha finalmente imparato ad amarsi, acquisendo nuove chiavi di lettura per ciò che accade dentro e attorno a sé.

Tra queste la concezione della sensualità come uno “state of mind“. Per la cantante si tratta infatti di una dimensione interiore che ha a che fare con l’autenticità, la consapevolezza e la capacità di accettarsi così come si è.

“Tu cosa fai questa sera”: l’intervista a Noemi

Durante la nostra intervista Noemi ha affrontato anche il tema della maternità, parlandoci delle sfide che ancora oggi molte donne si trovano costrette ad affrontare.

“Spero che le donne del futuro non debbano più scegliere tra essere mamme e diventare quello che vogliono essere”.

Una riflessione che amplia il discorso sulla libertà individuale e sulla possibilità di costruire il proprio percorso lavorativo senza rinunce imposte dall’alto.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergersi nell’universo di Noemi.

Noemi Live 2026: le date del tour

Tu cosa fai questa sera, insieme ai brani più amati del repertorio di Noemi, sarà al centro del suo nuovo viaggio live, prodotto da Friends & Partners, che la porterà ad esibirsi nei festival e nelle location più suggestive d’Italia, per poi approdare il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

30 maggio 2026 – POTENZA , piazza Mario Pagano

, piazza Mario Pagano 2 giugno 2026 – SORIANO NEL CIMINO (VT) , piazza Vittorio Emanuele II

, piazza Vittorio Emanuele II 10 giugno 2026 – MESTRE (VE) , parco Bissuola

, parco Bissuola 14 giugno 2026 – TORRE DEL GRECO (NA) , piazza Santa Croce

, piazza Santa Croce 15 giugno 2026 – ARIANO IRPINO (AV) , piazza Mazzini

, piazza Mazzini 30 giugno 2026 – GALATINA (LE) , piazza Dante Alighieri

, piazza Dante Alighieri 8 luglio 2026 – UDINE , Udinestate | castello di Udine

, Udinestate | castello di Udine 12 luglio 2026 – VIGEVANO (PV) , Vigevano in Castello – castello Sforzesco

, Vigevano in Castello – castello Sforzesco 16 luglio 2026 – LOCARNO , Moon & Stars Festival

, Moon & Stars Festival 17 luglio 2026 – CAPURSO (BA) , Multiculturita Summer Festival

, Multiculturita Summer Festival 26 luglio 2026 – IGLESIAS (SU) , Disco Italia Live – piazza Quintino Sella

, Disco Italia Live – piazza Quintino Sella 31 luglio 2026 – AIDONE (EN) , area archeologica di Morgantina

, area archeologica di Morgantina 1 agosto 2026 – ZAFFERANA ETNEA (CT) , Etna in Scena – anfiteatro Falcone e Borsellino

, Etna in Scena – anfiteatro Falcone e Borsellino 3 agosto 2026 – CIRCELLO (BN) , parco San Vito

, parco San Vito 8 agosto 2026 – RICCIONE , Riccione Music City – piazzale Roma

, Riccione Music City – piazzale Roma 10 agosto 2026 – MARINA DI PIETRASANTA (LU) , La Versiliana Festival

, La Versiliana Festival 14 agosto 2026 – SIROLO (AN) , arena Parco della Repubblica

, arena Parco della Repubblica 22 agosto 2026 – BORTIGALI (NU) , piazza del Popolo

, piazza del Popolo 30 agosto 2026 – VICENZA , Vicenza in Festival – piazza dei Signori

, Vicenza in Festival – piazza dei Signori 8 settembre 2026 – SIDERNO (RC) , piazza Portosalvo

, piazza Portosalvo 14 dicembre 2026 – MILANO , teatro Arcimboldi

, teatro Arcimboldi 22 dicembre 2026 – ROMA, Auditorium Parco della Musica

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Foto di copertina a cura di Antonio De Masi