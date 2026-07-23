di
Teen Social Radio
Interviste
Condividi su:

Nicolò Filippucci racconta Mantra, il sogno Wembley e l’incontro con Giorgia

Il cantautore ospite del Giffoni Film Festival tra il nuovo singolo, Mia Martini e la scena emergente.

Interviste di Teen Social Radio
Nicolò Filippucci intervistato da All Music Italia al Giffoni Film Festival
Condividi su:

Nicolò Filippucci è stato tra i protagonisti della 56ª edizione del Giffoni Film Festival, dove ha vissuto due momenti diversi accomunati dalla stessa cosa: il dialogo con i più giovani. Prima l’incontro con i jurors in Sala Truffaut, poi il live serale in Piazza Lumière. Nel mezzo, l’intervista ai microfoni di All Music Italia.

Per il cantautore era la prima volta a Giffoni, e l’impressione se l’è portata a casa dai corridoi più che dal palco.

“C’è una bellissima atmosfera, devo dire. Ho già visto tanti ragazzi, ho parlato con loro, quindi sono molto contento perché è stata anche una cosa molto interessante da fare.”

Nicolò Filippucci e Mantra: “Volevo vivermi i miei vent’anni”

L’artista ha parlato del suo ultimo singolo, Mantra, uscito da poche settimane. Dopo Laguna il cambio di registro è evidente, e lui lo spiega senza costruirci sopra una teoria.

“Era un periodo che era un pochino più spensierato. Volevo vivermi un po’ i miei vent’anni da ragazzo che si diverte, e da lì è nato Mantra. Siamo andati in studio, abbiamo costruito piano piano questa canzone, che secondo me rispecchia un po’ anche quella parte un pochino più casinara di me stesso. Anche un pochino più dance, un po’ magari discoteca. Fanno parte di me.”

Il sogno di Wembley e la canzone che avrebbe voluto scrivere

Alla domanda su quale sia la cosa impossibile che vorrebbe realizzare in musica, Nicolò Filippucci ha prima corretto la premessa, poi ha risposto puntando molto in alto.

“Secondo me niente è impossibile, ma molto difficile casomai. Cantare a Wembley, non lo so perché. È una roba che uno dice ovviamente impossibile, anche perché è più verso l’internazionale. Però ci hanno cantato veramente i più grandi, quindi sarebbe sicuramente un sogno e qualcosa di molto difficile.”

Sulla canzone che avrebbe voluto scrivere lui, la risposta va indietro di trent’anni: Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Restando su nomi più recenti, ha citato Giorgia, che negli ultimi mesi gli ha dimostrato apprezzamento e con cui c’è già stato un incontro di persona.

“In un’occasione ci siamo anche visti, è stata super carina. Sono molto contento, anche perché avendo iniziato da poco magari incontri i tuoi idoli, gli artisti con cui sei cresciuto. È veramente molto bello anche poterci solamente parlare.”

“I piccoli artisti hanno tante cose in più da dire”

La parte più interessante dell’intervista arriva sulla domanda più semplice, quella sull’opinione impopolare a proposito della musica italiana. La risposta è una posizione precisa, e non riguarda solo gli emergenti.

“Spesso, secondo me, i piccoli artisti hanno tante cose in più da dire. Piccoli adesso in generale, non tra emergenti e non.”

Detta da un artista che è passato da Sanremo Giovani a poco più di un anno fa, è una dichiarazione che vale più di un endorsement generico alla scena indipendente.

GUARDA L’INTERVISTA COMPLETA

VUOI DIRE LA TUA SU QUESTA NOTIZIA?

Seguici e commenta sui nostri profili social

FACEBOOK INSTAGRAM THREADS X

All Music Italia

Articoli più letti

Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 1

Sanremo 2027, da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco: le indiscrezioni di All Music Italia sui Big in gara
Ultimo chino sull'asta del microfono davanti alla folla di Tor Vergata, immagine del film TUTTO. Live a Tor Vergata 2

Ultimo porta Tor Vergata al cinema: il concerto dei record diventa TUTTO. Live
Ultimo sul palco di Tor Vergata, dove ha scritto la canzone Tutto 3

Ultimo, la canzone scritta dopo Tor Vergata si intitola Tutto
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 4

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
TIM Summer Hits seconda puntata 21 luglio 2026, Carlo Conti e Andrea Delogu a Piazza del Popolo 5

TIM Summer Hits, la scaletta e l'ordine di uscita della seconda puntata del 21 luglio
BLANCO in concerto a Marostica durante la data zero del Tour Estate 2026 6

BLANCO Tour Estate 2026: la scaletta aggiornata e tutte le date dei concerti
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday settimana 30 2026 Radio Date 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 30 del 2026
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 9

TIM Summer Hits 2026: cast, date e cantanti di tutte le puntate
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 10

Ultimo, Quando dorme la città: il nuovo video, il testo e come è nata la canzone

Cerca su A.M.I.