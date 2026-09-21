Dopo un percorso fatto di ricerca e introspezione, Lil Jolie pubblica Luoghi Comuni, un album che spazia tra sonorità rock e pop, tra sfumature grunge e una sensibilità molto indie, inaugurando così un nuovo capitolo del percorso artistico della cantautrice, che rievoca un immaginario appartenente alla tradizione, pur mantenendo un linguaggio contemporaneo.

“Luoghi Comuni nasce dal gioco di parole e dal contrasto tra il ‘luogo comune’ come giudizio affrettato e il ‘luogo comune’ come incontro tra persone che insieme diventano una sorta di ‘minimo comune multiplo'”, spiega Lil Jolie.

Poi, aggiunge: “Non ci sono solo le mie storie, ma quelle delle persone a me vicine, dei miei amici, che ho fatto mie e con cui ho empatizzato”.

Lil Jolie: i “luoghi comuni” dell’album

La nostra chiacchierata con Lil Jolie parte da Senza Pace, un brano che affronta il peso dell’incertezza e il desiderio di trovare un luogo in cui sentirsi veramente a casa, in cui trovare pace.

Di fatto, per la cantautrice la pace coincide con una sensazione precisa: sentirsi al sicuro. E, al momento, questo avviene soltanto nella sua mente: “Vorrei trovare un posto in cui sentirmi al sicuro che non sia la mia fantasia”.

Lil Jolie non si sente dunque al sicuro nemmeno lì dove affondano le sue radici, al Sud: un Sud che “fa male sia quando torno sia quando lo penso”.

Ma il legame resta in ogni modo indissolubile, perché “quella è casa mia e lo sarà per sempre, a prescindere da tutti i luoghi comuni”.

Lil Jolie: la salute mentale e il successo

Se Sophie rappresenta un’apertura verso il dolore e la vulnerabilità, con Lil Jolie che parla esplicitamente di salute mentale, Metallo sembra muoversi nella direzione opposta.

Qui emerge infatti l’immagine di una corazza costruita per resistere, che lascia però intravedere l’umanità di chi la indossa. È una sorta di protezione, indossata per fronte alla paura che le persone ci abbandonino. Ma la verità è che questa corazza “dura poco, forse il tempo del primo incontro”.

Il successo? Io valgo di più

Uno dei passaggi più forti dell’intervista riguarda il rapporto con il successo.

Alla domanda sul prezzo da pagare per raggiungere i propri obiettivi, Lil Jolie risponde infatti senza girarci troppo intorno. Il rischio, per lei, sarebbe quello di perdere se stessa e i propri ideali.

“Qual è il prezzo del successo? Probabilmente non lo saprò mai, perché ho deciso che io valgo di più”.