Le ragazze della valle infiammano Giffoni: Vale LP e Lil Jolie conquistano il pubblico con un live potente

Vale LP e Lil Jolie video intervista dal Giffoni Music Concept 2025.

Due voci, una chitarra, una batteria: il Giffoni Music Concept ha regalato al pubblico una delle serate più intense ed emozionanti della sua 55ª edizione.

Sul palco di Piazza Fratelli Lumière sono salite Vale LP e Lil Jolie, che hanno portato in scena il loro progetto comune: Le ragazze della valle, un album che è molto più di un disco. È un manifesto.

Le due artiste, entrambe esponenti della nuova scena napoletana, hanno saputo costruire in questi mesi un connubio potente, fatto di empatia, denuncia e cura reciproca.

Partite da carriere separate, oggi sono un duo che funziona e comunica. E a Giffoni lo hanno dimostrato con un live set essenziale, privo di artifici, ma carico di energia e consapevolezza.

Un repertorio tra novità e riletture

Durante il live, Vale LP e Lil Jolie hanno suonato tutti i brani del loro primo album congiunto, alternando le tracce a versioni inedite in duetto dei rispettivi repertori da soliste.

Nessuna sovrastruttura, solo voce, strumenti e cuore. La piazza ha risposto con entusiasmo, lasciandosi coinvolgere dalle sonorità ruvide ma intime del progetto.

Momento clou della serata: Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, la canzone che le ha portate sul palco del Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte e che oggi è diventata un piccolo inno generazionale.

VALE LP e LIL JOLIE, l’intervista

Le ragazze della valle è molto più di un sodalizio artistico: è una scelta di sorellanza, resistenza e rappresentazione.

Un disco che parla alle nuove generazioni e che lo fa senza filtri.

A Giffoni, luogo simbolico dove i giovani sono protagonisti, questa alchimia è sembrata più che mai a casa.

Angelo Cattivelli le ha incontrate per AMI, per capire qualcosa in più su di loro e su cosa significa – davvero – essere Le ragazze della valle.