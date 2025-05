Da Ultimo a Ketama126, da Rkomi ai Patagarri: tutti gli album italiani in uscita il 23 maggio

Album italiani in uscita 23 maggio 2025. Settimana molto ricca di uscita quella appena iniziata. Si va dal primo vero album live di Ultimo agli album dei cantanti di Amici. E poi tanto rap ma anche cantautorato.

Importanti uscite arriveranno anche prima di venerdì 23. Il 20 esce per Costello’s con distribuzione Artist First Sei come un Dio di Novamerica. Il 21 maggio sarà invece la volta de L’Elfo con Sangue siciliano per Shut Up Records e Uforia di Tony Boy per Warner Music.

Prima di passare ai dischi vuoi scoprire anche i singoli in uscita? Li trovi qui: New Music Friday – 23 maggio 2025.

Tra artisti affermati e nuove voci, la scena musicale italiana si muove tra pop, elettronica, cantautorato e rap. Clicca in basso per le nuove uscite musicali italiane 23 maggio 2025.