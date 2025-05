Tony Boy presenta “UFORIA” con un evento esclusivo all’Allianz Cloud

Tony Boy sta per tornare con un nuovo album, UFORIA, e per farlo ascoltare ai proprio fan sceglie il live… un grande live.

Un evento esclusivo per presentare un progetto attesissimo: Tony Boy porterà in anteprima assoluta il suo nuovo album UFORIA all’Allianz Cloud di Milano il prossimo 20 maggio. Una listening experience gratuita riservata a chi preordinerà il disco.

UFORIA: l’album e l’evento all’Allianz Cloud

Per celebrare l’uscita di UFORIA, Tony Boy ha deciso di fare un regalo ai fan più affezionati: un preascolto esclusivo di alcune tracce del nuovo disco in una cornice speciale, l’Allianz Cloud di Milano. L’appuntamento è per lunedì 20 maggio.

L’accesso all’evento sarà gratuito ma riservato a chi effettuerà il pre-order del vinile nero al link ufficiale:

https://shop.warnermusic.it/products/uforia-vinile-nero-allianz

La location è stata scelta non a caso: l’Allianz Cloud sarà trasformato in un’esperienza immersiva tra suoni, luci e suggestioni visive che rispecchiano il mondo interiore ed estetico dell’artista.

Tony Boy: da Padova ai palchi più importanti

Classe ’99, nato a Padova, Antonio Hueber in arte Tony Boy si è imposto come una delle penne più versatili della scena italiana. Dalla cruda realtà di strada alla dimensione più emotiva, la sua scrittura è diventata il ponte diretto tra vissuto personale e generazionale.

Nel 2023 pubblica l’album Umile, certificato platino, per poi partecipare al Marrageddon e aprire il 2024 con Nostalgia (export), anch’esso platino, contenente la hit Fortuna. Tra i brani più recenti spiccano Leanin’ (oro), Il Tempo Cura e Uragano.

Con il mixtape Going Hard 3 ha chiuso il 2024 in bellezza, mentre il Tour Club 2025 ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa. Ora è tempo di una nuova era con UFORIA.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALL’EVENTO DI PRESENTAZIONE

PREORDINA UFORIA – VINILE NERO