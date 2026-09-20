di
Lorenza Ferraro
Interviste
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Benji & Fede, “Quando viaggi da sola”: la paura di curarsi e il coraggio di essere se stessi

Dal rapporto con il successo alla nuova direzione musicale, il duo racconta il percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo album.

L'intervista a Benji & Fede per l'uscita di "Quando viaggi da sola"
Interviste di Lorenza Ferraro
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Parigi, una ragazza e un album: Benji & Fede presentano Quando Viaggi Da Sola (Warner Records / Warner Music Italy), un progetto che racchiude storie d’amore, fragilità, aspettative, la ricerca di un nuovo equilibrio e quella malinconia che spesso arriva quando ci si accorge di essere diventati diversi da come ci si immaginava.

“Con questo disco abbiamo seguito molto di più il nostro gusto, senza pensare troppo a quello che ci si aspettava da noi. Abbiamo provato direzioni nuove, cercato suoni diversi e lavorato tanto sulle atmosfere. Alla fine, volevamo semplicemente fare un disco che ci piacesse e che raccontasse bene chi siamo oggi”.

“Quando viaggi da sola”: il viaggio come scoperta

Il disco ruota intorno al concetto di viaggio, inteso non soltanto come spostamento fisico, bensì come occasione per confrontarsi con se stessi.

Ed ecco che nelle settimane che hanno preceduto l’annuncio dell’album, l’account Instagram di Benji & Fede si è trasformato nel diario di una ragazza misteriosa alla scoperta di Parigi. È da qui che prende forma l’immaginario di Quando Viaggi da Sola, un racconto in cui il viaggio diventa metafora del cambiamento.

Benji & Fede: “Via da me” e il prezzo del successo

All’interno del nuovo progetto del duo emiliano trova spazio anche un’importante riflessione sul successo (Via Da Me).

Tutto ha un presso, anche il successo“, chiosano Benji & Fede. Di fatto, sebbene può portare tante opportunità, “ti può anche togliere lo spazio, la privacy e anche la libertà di esprimerti per paura del giudizio altrui“.

Ed è proprio a questo proposito che, durante l’intervista, Federico e Benjamin hanno parlato anche del rapporto tra identità e aspettative.

L’apparenza, il successo e le aspettative possono infatti diventare elementi capaci di allontanare una persona dalla propria autenticità.

Benji & Fede: “Perdonami se ci vuole coraggio ad essere me”

In Zero, invece, arriva uno dei versi più significativi del progetto: “Perdonami se ci vuole coraggio ad essere me”.

Una frase che diventa una riflessione sulla difficoltà di comprendere fino in fondo le persone che ci gravitano intorno.

Ed è qui che arriva un vero e proprio invito all’ascoltatore: indossa le mie scarpe, fatti un giro e poi mi dici.

La cover del nuovo album di Benji & Fede "Quando viaggi da sola"

“Quando viaggi da sola”: la salute mentale e la paura di curarsi

A custodire la parte più personale del disco è infine Così Così, che affronta – senza troppi giri di parole – il tema della salute mentale.

La paura di curarmi che ha ferite altre persone. Vuoto che il dottore chiama depressione“, si legge nel testo. 

Di fatto, il brano racconta la difficoltà nel riconoscere di aver bisogno d’aiuto e il percorso necessario per arrivare a chiedere effettivamente un supporto.

Il primo passo, spiegano Benji & Fede, è riconoscere che qualcosa non va. Da qui può poi iniziare la ricerca degli strumenti necessari per stare meglio. E stare meglio con se stessi significa anche poter essere più presenti per gli altri, sia nella propria vita privata che nelle relazioni.

Benji & Fede, “sempre in due – live a teatro”: le date

Dopo l’instore tour, Benji & Fede presenteranno per la prima volta dal vivo i brani contenuti in Quando Viaggi Da Sola in occasione del tour autunnale Sempre in Due – Live a Teatro, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, in partenza il 3 ottobre da Modena.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date in programma:

Data Location Città
3 ottobre 2026 Teatro Storchi Modena
DATA ZERO · SOLD OUT
5 ottobre 2026 Teatro Colosseo Torino
7 ottobre 2026 Teatro Cartiere Carrara Firenze
8 ottobre 2026 Teatro Duse Bologna
11 ottobre 2026 Teatro Massimo Pescara
13 ottobre 2026 Teatro Brancaccio Roma
16 ottobre 2026 Teatro dal Verme Milano
19 ottobre 2026 Teatro Augusteo Napoli

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Foto di copertina a cura di Giovanni Zanotto

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