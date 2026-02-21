Benji & Fede nei teatri nel 2026: date e calendario del nuovo tour

Benji & Fede annunciano il primo tour nei teatri delle principali città italiane, in partenza a ottobre 2026. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, prenderà il via da Modena e attraverserà Torino, Firenze, Bologna, Pescara, Roma e Milano, prima della chiusura a Napoli.
Benji & Fede tour teatri 2026: le date in calendario
- 3 ottobre 2026 – Modena, Teatro Storchi
- 5 ottobre 2026 – Torino, Teatro Colosseo
- 7 ottobre 2026 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
- 8 ottobre 2026 – Bologna, Teatro Duse
- 11 ottobre 2026 – Pescara, Teatro Massimo
- 13 ottobre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio
- 16 ottobre 2026 – Milano, Teatro Dal Verme
- 19 ottobre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
Benji & Fede ripartono da Zero
Il 2026 segna un cambio di scenario anche nella dimensione live del duo, che sceglie per la prima volta il teatro per un set pensato per mettere al centro canzoni e racconto, con un’impostazione più essenziale e una resa più intima.
Proprio al Teatro Storchi di Modena Benji & Fede hanno girato il videoclip del loro ultimo singolo Zero, una ballad che ruota intorno all’idea di “azzeramento” di ruoli, difese e aspettative, con una costruzione che parte minimale e cresce in modo graduale.