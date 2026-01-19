19 Gennaio 2026
Benji & Fede annunciano il nuovo singolo “Zero”: un ritorno all’essenziale

In uscita venerdì 23 gennaio per Warner Records, il brano segna una nuova fase per il duo.

Benji & Fede presentano il nuovo singolo Zero
Benji & Fede tornano con un nuovo singolo, Zero.

Il 2025 ha sancito la loro “reunion” ufficiale, un’operazione che ha riportato Benji & Fede a riposizionarsi nella scena pop e sui palchi di tutta Italia. Tuttavia, esaurita la spinta del ritorno, per il duo è arrivato il momento della prova più complessa: dimostrare una reale evoluzione autorale.

Il nuovo anno si apre così con un punto di rottura netto: venerdì 23 gennaio esce per Warner Music Italy il nuovo singolo: Zero.

Anticipato da una strategia social basata su spoiler mirati, il brano non cerca la hit radiofonica immediata a cui il duo ci ha abituato in passato, ma si presenta come una ballad costruita per sottrazione. “Zero” nasce dalla volontà di azzerare i ruoli e le difese, affidandosi a una produzione – curata nei minimi dettagli – che parte da un nucleo essenziale per poi aprirsi in un crescendo orchestrale ed emotivo, senza mai soffocare la dimensione intima del testo.

Benji & Fede: il significato di “Zero”

Il brano scava nel concetto di vulnerabilità, un tema che sembra essere il filo conduttore di questa nuova fase artistica. Il significato di “Zero” risiede nel bisogno di essere visti e riconosciuti per ciò che si è davvero, spogliandosi di quelle sovrastrutture che spesso il successo impone. “Io non mi rendevo conto che ero, di tutte quelle cose che volevi per davvero”: in questo passaggio si legge il racconto di chi è pronto a mettere da parte l’orgoglio pur di non perdersi, accettando di sentirsi “zero” come condizione necessaria per una ripartenza autentica.

Dopo aver chiuso il capitolo del tour estivo con i due grandi eventi di Roma e Milano, e aver tastato il terreno con brani come “Stupido Me, Stupida Te”, Benji & Fede scelgono di non rincorrere le certezze del passato. Con “Zero”, il duo prova a guardare avanti, puntando su una scrittura più libera e meno vincolata dalle aspettative del mercato, valorizzando un’identità che oggi appare decisamente più consapevole.

 

