Benji & Fede tornano con Stupido Me, Stupida Te e annunciano il to

Stupido me, stupida te testo e significato del nuovo singolo di Benji & Fede.

Nelle scorse settimane misteriosi poster sono apparsi nel centro di Milano con la scritta “Stupido me che… / Stupida te che…” e una data, il 30 maggio. Ora arriva la risposta per chi si fosse posto la domanda: quel giorno uscirà il singolo per l’estate 2025 di Benji & Fede, Stupido Me, Stupida Te.

BENJI & FEDE – STUPIDO ME, STUPIDA TE – Il significato del brano

Stupido Me, Stupida Te è un brano che si muove tra malinconia e desiderio, raccontando le storie d’amore che non riescono mai a trovarsi del tutto, che si rincorrono ma si sfiorano appena. Il testo è una confessione senza filtri sulla vulnerabilità nelle relazioni: amori che fanno male ma che restano sotto pelle, tra ricordi indelebili e notti vuote.

Sostenuta da un mix tra pop contemporaneo, ritmi latini e influenze afrobeat, la canzone è un viaggio emotivo ed energico che conferma la cifra stilistica più matura di Benji & Fede, tornati insieme dopo la reunion del 2024.

BENJI & FEDE – STUPIDO ME, STUPIDA TE – TESTO

In arrivo il 30 maggio

Il tour estivo 2025 di Benji & Fede

Contestualmente all’uscita del singolo, Benji & Fede hanno annunciato anche le prime date del loro Tour Estivo 2025, prodotto da Vivo Concerti. Un’occasione per rivedere la coppia sul palco con i brani che hanno segnato la loro carriera e le nuove produzioni post reunion.

Questi i primi appuntamenti:

Domenica 18 maggio 2025 – Augusta (SR) @ Piazza Castello

Venerdì 11 luglio 2025 – Massa Carrara @ Carrara Fiere

Domenica 24 agosto 2025 – Luco dei Marsi (AQ) @ Piazza Umberto I

Due eventi di chiusura:

Mercoledì 17 settembre 2025 – Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica

Venerdì 19 settembre 2025 – Sesto San Giovanni (MI) @ Carroponte

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI