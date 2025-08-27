27 Agosto 2025
27 Agosto 2025

Benjiamin Mascolo, presto papà: i 10 sogni tra Sanremo, vita privata e un libro da scrivere

Il cantante modenese condivide la sua lista di desideri, tra famiglia, fede e carriera

Benjiamin Mascolo racconta i suoi desideri tra Sanremo, vita privata e un libro da scrivere
Benjiamin, all’anagrafe Benjamin Mascolo, sta per diventare papà ma sogna ancora tanti traguardi, personali e professionali, come il Festival di Sanremo e un libro.

Il cantante ha infatti condiviso sui social una pagina del suo diario con i 10 sogni da realizzare e al primo posto c’è quello, vicinissimo, di diventare papà. L’artista modenese, noto per l’esperienza nel duo Benji & Fede, ha voluto condividere lo scorso luglio sui social la notizia del primo figlio pubblicando una dedica alla moglie Greta Cuoghi: “Grazie per avermi fatto crescere da ragazzo a uomo, e ora, da uomo a padre”.

Dopo la reunion con Federico Rossi, il cantante torna ad aprirsi con i fan mostrando il lato più intimo della sua vita. Non è la prima volta: già a gennaio aveva raccontato le difficoltà nel gestire il peso del successo e il rapporto complesso con i social media.

Il messaggio di Benjiamin mascolo ai fan

Nelle scorse ore Benjiamin ha scritto un nuovo post molto personale, riflettendo sui sogni e sul modo in cui si impara a distinguere i desideri autentici dalle aspettative imposte dall’esterno:

“Ci vuole quasi una vita per capire che non importa sognare in grande o in piccolo. Conta solo imparare a distinguere ciò che desideri davvero, nel profondo, da ciò che il mondo ti dice che dovresti volere.
E poi, perché puntare alle stelle, se sei felice coi piedi per terra?”

da sanremo al libro, I 10 desideri di Benjiamin mascolo

A corredo del messaggio, il cantante ha condiviso con i follower una lista di dieci desideri che racchiudono sia la sua dimensione privata che quella artistica.

  1. Diventare papà
  2. 100 anni di matrimonio con Greta
  3. Coltivare il rapporto con Dio
  4. Scrivere e pubblicare “il libro”
  5. Camminare in equilibrio tra giustizia e compassione
  6. Fare un concerto nello stadio di Modena
  7. Essere la persona che chiami quando hai bisogno di un amico
  8. Sanremo con “la canzone”
  9. Fare arte per amore e non per ego
  10. Divertirmi, e morire sapendo che ne è valsa la pena

La lista mescola progetti di vita familiare e spirituale – dal diventare padre al desiderio di un matrimonio duraturo – con obiettivi legati alla carriera: un libro, un Sanremo e un concerto nello stadio della sua città. Un modo per mostrare ai fan come il percorso umano e quello artistico possano convivere e nutrirsi a vicenda.

Lo scorso anno Benji & Fede sono tornati insieme per un evento live e per lanciare l’album Rewind a cui hanno fatto seguito i singoli Anni d’oro e, a maggio scorso, Stupido me, stupida te.

Al momento non è noto se il loro percorso musicale continuerà insieme, da artisti singoli, o entrambe le strade.

Cerca su A.M.I.