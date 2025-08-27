Benjiamin Mascolo, presto papà: i 10 sogni tra Sanremo, vita privata e un libro da scrivere

Benjiamin, all’anagrafe Benjamin Mascolo, sta per diventare papà ma sogna ancora tanti traguardi, personali e professionali, come il Festival di Sanremo e un libro.

Il cantante ha infatti condiviso sui social una pagina del suo diario con i 10 sogni da realizzare e al primo posto c’è quello, vicinissimo, di diventare papà. L’artista modenese, noto per l’esperienza nel duo Benji & Fede, ha voluto condividere lo scorso luglio sui social la notizia del primo figlio pubblicando una dedica alla moglie Greta Cuoghi: “Grazie per avermi fatto crescere da ragazzo a uomo, e ora, da uomo a padre”.

Dopo la reunion con Federico Rossi, il cantante torna ad aprirsi con i fan mostrando il lato più intimo della sua vita. Non è la prima volta: già a gennaio aveva raccontato le difficoltà nel gestire il peso del successo e il rapporto complesso con i social media.

Il messaggio di Benjiamin mascolo ai fan

Nelle scorse ore Benjiamin ha scritto un nuovo post molto personale, riflettendo sui sogni e sul modo in cui si impara a distinguere i desideri autentici dalle aspettative imposte dall’esterno:

“Ci vuole quasi una vita per capire che non importa sognare in grande o in piccolo. Conta solo imparare a distinguere ciò che desideri davvero, nel profondo, da ciò che il mondo ti dice che dovresti volere.

E poi, perché puntare alle stelle, se sei felice coi piedi per terra?”

da sanremo al libro, I 10 desideri di Benjiamin mascolo

A corredo del messaggio, il cantante ha condiviso con i follower una lista di dieci desideri che racchiudono sia la sua dimensione privata che quella artistica.

Diventare papà 100 anni di matrimonio con Greta Coltivare il rapporto con Dio Scrivere e pubblicare “il libro” Camminare in equilibrio tra giustizia e compassione Fare un concerto nello stadio di Modena Essere la persona che chiami quando hai bisogno di un amico Sanremo con “la canzone” Fare arte per amore e non per ego Divertirmi, e morire sapendo che ne è valsa la pena

La lista mescola progetti di vita familiare e spirituale – dal diventare padre al desiderio di un matrimonio duraturo – con obiettivi legati alla carriera: un libro, un Sanremo e un concerto nello stadio della sua città. Un modo per mostrare ai fan come il percorso umano e quello artistico possano convivere e nutrirsi a vicenda.

Lo scorso anno Benji & Fede sono tornati insieme per un evento live e per lanciare l’album Rewind a cui hanno fatto seguito i singoli Anni d’oro e, a maggio scorso, Stupido me, stupida te.

Al momento non è noto se il loro percorso musicale continuerà insieme, da artisti singoli, o entrambe le strade.