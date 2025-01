Benjiamin Mascolo: la confessione sul rapporto con i social e il peso del successo

Benjiamin Mascolo si racconta: riflessioni sui social e sulla vita personale.

Benjiamin Mascolo, meglio conosciuto come Benji del duo Benji & Fede, ha deciso di aprirsi con i suoi fan attraverso una serie di storie su Instagram, rivelando un lato intimo e riflessivo della sua vita. Dopo anni vissuti sotto i riflettori, l’artista ha condiviso pensieri profondi sul suo rapporto con i social media e su come questi abbiano influenzato la sua vita personale e professionale.

Non è la prima volta che Benjiamin condivide riflessioni profonde, come già accaduto con un monologo a Le Iene. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la fine del legame sentimentale con l’attrice Bella Thorne (2019-2022), l’artista ha spesso affrontato il tema della salute mentale, sensibilizzando i fan sull’argomento. A novembre del 2023, Benjiamin si è sposato con Greta Cuoghi.

“Forse ve ne siete accorti, o forse no. Magari ci avete fatto il callo. Ma chi ha respirato da vicino il mio percorso in questi anni – pure di riflesso, eh – forse qualche differenza in me l’ha notata. E sapete che c’è? Stasera, in questo momento da insonnia perfetta, ho deciso di parlarvene. Qui. Come sempre.”

bejiamin mascolo, le riflessioni sulla fama

Benji ha ripercorso il suo esordio nel mondo digitale, raccontando come i social fossero inizialmente un modo per colmare insicurezze e trovare approvazione:

“Quando ero ragazzino, ai tempi di MSN e MySpace (sì, lo so, sono un boomer – se li nomino a mia moglie mi guarda come se parlassi sumero), ho iniziato a vivere online. Facebook, YouTube, Instagram: arrivavano piattaforme nuove e io ci mettevo dentro tutto. La mia vita. Spesso ca**ate, per carità. Selfie superposati, pensieri a metà. Ingenuità, entusiasmo, fame di approvazione. Dovevo riempire i buchi delle mie insicurezze. Ogni giorno un pezzo, un pixel, un post.”

Con il successo musicale, il rapporto con i social si è fatto più complesso. Benjiamin ha descritto come il bisogno di condividere ogni aspetto della sua vita si sia trasformato in una sorta di “reality show al gusto Instagram”:

“Poi sono diventato un personaggio pubblico. In parte per mestiere, in parte per scelta. La mia musica, certo, ma anche il resto: ogni pezzetto di me messo sotto le luci di un riflettore. Inclusa la mia scorsa relazione. Ho trasformato la mia vita in una specie di reality show, un Truman Show al gusto Instagram, e ci sguazzavo. Anzi, ci nuotavo dentro a stile libero.”

Il prezzo del successo e Un nuovo inizio

Benji non ha esitato a parlare del costo emotivo di questa esposizione:

“Quando mi sono fermato – perché prima o poi ti fermi – ho capito che quel prezzo era salato. Strumentalizzare l’amore, i legami, i momenti veri, per intrattenere e guadagnare. Fare della propria vita un’asta online. L’ho fatto, sì, e ho barattato pezzi della mia anima per un pugno di follower e qualche like.”

Il ritorno in Italia ha rappresentato un momento di riflessione e di cambiamento per Benji, che si è trovato a un bivio tra continuare a essere un personaggio costruito sui social o ritrovare sé stesso:

“Avevo paura. Paura di non essere abbastanza, paura di dover sempre sembrare perfetto, paura di restare incastrato in una maschera che mi ero costruito da solo. Una fobia fresca fresca, partorita dal trauma del successo.”

Nonostante le difficoltà, Benjiamin Mascolo ha deciso di non abbandonare la musica, ma di vivere e condividere in modo diverso:

“Ho 31 anni, e so che quello che conta è mettere là fuori qualcosa di vero. Qualcosa che abbia un peso. E se l’algoritmo mi lascia indietro, pazienza. Non importa. Io sono io. Quando torno, le cose che dirò – le cose che farò – saranno sempre vere. Pesate. Mie. Preferisco il silenzio al rumore di fondo.”

IL RITORNO DI BENJI & FEDE

Nel 2024 Benji & Fede, il duo pop italiano composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, si sono riuniti per un concerto al Forum di Assago e per lanciare con Warner Music lo scorso ottobre l’album Rewind, progetto che si è aggiudicato il primo posto nella classifica FIMI del formato fisico.

L’ultimo singolo estratto dal progetto è Daisy, brano lanciato il 29 novembre scorso.