Benji e Fede annunciano la tracklist del nuovo album “Rewind” e il brano “Caro Amico”

In occasione dell’uscita del loro album REWIND (Warner Music Italy) venerdì 25 ottobre, Benji e Fede hanno svelato la tracklist e le date in cui incontreranno i fan negli store delle principali città italiane; da venerdì 18 ottobre è anche disponibile a sorpresa il brano Caro Amico.

I brani all’interno dell’album sono 12 e comprendono anche i due singoli già pubblicati, ovvero Musica Animale ed Estate Punk. Tra di questi, come anticipato sopra, c’è anche Caro Amico, il brano più autobiografico di REWIND e che è stato presentato da Benji e Fede sui social come anticipazione dell’album.

Ecco la TRACKLIST di REWIND, il nuovo album di Benji e Fede:

Rewind

Che Spettacolo

Estate Punk

Daisy

Forte e Chiaro

Tiratardi

100mila

La Festa più Grande del Mondo

Stelle Filanti

Musica Animale

Telepatico

Caro Amico

Come raccontano Benji e Fede, «REWIND è un viaggio che inizia dal guardarsi indietro per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, in virtù di quello che siamo stati e possiamo ancora essere».

La copertina dell’album rappresenta molti dei momenti più significativi del passato del duo: le foto da bambini, l’orologio che segna le 20:05, l’ultimo concerto insieme all’Arena di Verona. Non mancano però alcuni indizi sul loro nuovo percorso personale e musicale.

BENJI E FEDE, “REWIND”: LE DATE DEGLI INSTORE

Come anticipato all’inizio, dal 25 ottobre Benji e Fede presenteranno l’album negli store delle principali città italiane. Di seguito, date e luoghi:

25 ottobre – MILANO, Mondadori Duomo – ore 16.00

26 ottobre – ROMA, Discoteca Laziale – ore 14.30

28 ottobre – MOLFETTA (BA), CC Gra Shopping Mongolfiera – ore 17.30

29 ottobre – NAPOLI, Mondadori Galleria Umberto – ore 16.00

30 ottobre – NICHELINO (TO), I Viali di Nichelino – ore 17.30

31 ottobre – RONCADELLE (BS), CC Elnos Shopping – ore 17.00

1 novembre – PALERMO, Feltrinelli Via Cavour 133 – ore 17.00

2 novembre – CATANIA, CC Porte di Catania ore 17.30

5 novembre – ANCONA, CC Conero – ore 17.30

6 novembre – LUCCA, Sky Stone ore 14.30 /// – FIRENZE, Caffè Letterario ore 18.00

7 novembre – MODENA, CC La Rotonda ore 17.30

Inoltre, Benji e Fede si esibiranno il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (MI) per un concerto che ha registrato il sold out in poco tempo.