Benji & Fede, dopo la reunion arriva il singolo “Estate Punk” e l’album “Rewind”

Dopo averlo presentato in anteprima al Suzuki Music Party di Amadeus in onda sul Nove, Benji & Fede annunciano il nuovo singolo Estate Punk (Warner Music Italy) in uscita mercoledì 25 settembre e il nuovo album REWIND (Warner Music Italy), in uscita invece il prossimo 25 ottobre, il primo dopo l’annuncio della reunion.

BENJI & FEDE, “REWIND”

REWIND è stato annunciato da Benji & Fede tramite un post su Instagram, svelando anche la copertina. Quest’ultima rappresenta alcuni dei momenti più significativi del passato dei due ragazzi: le foto da bambini, l’orologio che segna le 20:05 – il titolo del loro primo album – e l’ultimo concerto insieme all’Arena di Verona.

Ci sono anche indizi che riconducono al loro nuovo percorso sia personale che musicale, con degli elementi collegati ai diversi brani presenti all’interno del nuovo album.

Benji & Fede raccontano che: «REWIND è un viaggio che inizia dal guardarsi indietro per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, in virtù di quello che siamo stati e possiamo ancora essere».

BENJI & FEDE, “ESTATE PUNK”

Per quanto riguarda il singolo Estate Punk, il brano è una ballad dal sapore nostalgico che racconta di due persone che si amavano da adolescenti e che, dopo tanto tempo, una sera si rincontrano.

Benji & Fede sul brano raccontano: «Questa “Estate Punk” che abbiamo vissuto, ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente ed è stato come conoscerci di nuovo per la prima volta».

Sia il singolo che l’album anticipano il loro concerto evento che si terrà all’Unipol Forum di Assago (MI) il prossimo 16 novembre e che è ormai sold out.

La foto di copertina dell’articolo è tratta dalla pagina Instagram degli artisti