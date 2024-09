Benji & Fede, dopo l’anteprima sul palco del Suzuki Music Party arriva il nuovo singolo “Estate Punk”

Dopo aver annunciato il sold-out del concerto evento che si terrà il prossimo 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano), Benji & Fede svelano la data d’uscita del loro nuovo singolo, Estate Punk, che arriva dopo Musica Animale e sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da mercoledì 25 settembre per Warner Music Italy (qui il pre-save).

“Questa Estate Punk che abbiamo vissuto ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente ed è stato come conoscerci di nuovo per la prima volta”.

Benji & Fede, “Estate Punk”: significato del brano

Il brano – che è stato presentato in anteprima sul palco del Suzuki Music Party, il nuovo programma di Amadeus che andrà in onda in prima serata il 22 settembre sul Nove – è una ballad dal sapore nostalgico e racconta di due persone che si amavano quando avevano entrambe 18 anni, che una sera, dopo tanto tempo, si rincontrano e – nonostante siano cresciuti e diventati adulti – si rendono conto di essere ancora connessi da un forte sentimento, come se ogni livido e cicatrice di uno appartenesse anche agli occhi dell’altro.

Benji & Fede, “Estate Punk”: testo del brano

