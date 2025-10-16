Angelina Mango pubblica senza preavviso il nuovo album, “caramé”

A sorpresa, nessun annuncio è stato diramato prima, dal”artista, dall’ufficio stampa o dalla casa discografica, Angelina Mango ha pubblicato oggi un nuovo disco intitolato Caramé da cui domani, venerdì 17 ottobre 2025, sarà lanciato il singolo Velo sugli occhi.

Più di un anno “senza” Angelina Mango

Era più di anno, dlala pubblicazione della versione in spagnolo di Melodrama e dal duetto con Olly su Per due come noi, entrambi usciti a settembre 2024, che la cantautrice si era allontanata dalla scene.

Lo stop era arrivato a ottobre del 2024 e a comunicarlo fu proprio lei con una lettera pubblicata il 23 ottobre sui suoi social e diventata un po’ il simbolo di un sistema che andrebbe rifondato, basato sulla salvaguardia della salute fisica e mentale e che non sprema gli artisti fino allo sfinimento perché prima di essere artisti parliamo di persone, ragazzi e ragazze molto spesso under 25 che si ritrovano in un mondo, forse, più grande e complesso di quello che immaginavano.

Da quel momento sono arrivati dei post sui social molto intimi, più ‘umani’ e per nulla legati alla professione, come quelli pubblicati tra novembre e gennaio in cui rassicurava tutti sul suo stato di salute.

A febbraio si era parlato di un invito fatto da Carlo Conti per andare a Sanremo in qualità di ospite ma, per fortuna con lungimiranza, si è scelto di non andare e lei ha comunicato che avrebbe guardato tutti da lontano.

Passano i mesi, nel frattempo arriva l’università a Bologna e ricomincia una vita ‘normale’ tra i libri e i colleghi dell’Alma Mater, cosa che le ha evidentemente permesso di riacquistare le forze per cantare dato che a giugno, tra vari amici su un prato, appare un video in cui la si vede intonare delle strofe accompagnata da un amico con la chitarra.

La musica non è mai mancata, come anche dimostrato più volte in questi stessi post. E’ andata ad ascoltare concerti di vari colleghi (Jovanotti, Mengoni, Olly nei club e non solo), ma senza mai affacciarsi al palco con l’intenzione di ricominciare.

Concerto di Olly, Ippodromo San Siro, Angelina sale a sorpresa sul palco davanti 35mila spettatori per cantare Per Due Come Noi per la prima volta dal vivo dopo un anno di attesa.

Da quel momento sono ricominciate le voci sul suo ritorno, avvenuto proprio oggi quasi a distanza di un anno preciso da quando lei stessa ha capito che prendersi cura di se stessi vale più di ogni altra cosa.

ANGELINA MANGO; CARAMÉ, il nuovo disco

Come dicevamo in apertura, senza annunci, Angelina Mango ha pubblicato oggi con LaTarma Records/ADA/Warner Music, il nuovo disco, Caramé. Queste le uniche parole postate sui social:

“ho scritto quindici canzoni + 1”

Quindici canzoni più una perché l’ultima traccia, cosicosicosicosi, è in realtà un brano dell’amica cantautrice Henna che Angelina ha voluto inserire nel suo disco.

Le 16 tracce che compongono Caramé diventano la colonna sonora del suo ultimo anno: una playlist emotiva e viscerale, capace di essere intima e collettiva allo stesso tempo.

Caramé è un disco sincero, spontaneo e sperimentale, che sorprende per la libertà con cui attraversa generi, immagini e stati d’animo. Il titolo — una parola dolce, quasi infantile — rappresenta un dono fatto a sé stessa: la decorazione su una torta inaspettata, una lettera mai chiusa in un cassetto ma aperta al mondo. Un collage di momenti, riflessioni, affetti e fragilità che appartengono a Nina, ma in cui ciascuno può ritrovarsi.

Il “me” del titolo è proprio Angelina Mango, che ha scritto e prodotto ogni brano dell’album insieme a Giovanni Pallotti, con la collaborazione del fratello Filippo e di alcuni amici e artisti che hanno compreso fino in fondo il senso di questo lavoro.

Ecco la tracklist del disco:

Caramé (intro) 7up le scarpe slacciate pacco fragile ioeio la vita va presa a morsi come un bambino mylove nina canta (intermezzo) velo sugli occhi ci siamo persi la fine tutto all’aria bomba a mano aiaiai igloo cosicosicosicosi (Henna)

L’artwork riflette perfettamente lo spirito del progetto: le fotografie sono diapositive autentiche di questo suo anno di vita, raccolte come in un diario visivo. Ogni scatto è una pagina del suo racconto: lo studio, la composizione, l’amicizia, gli affetti. Un mosaico di emozioni vere, lontano dalle pose e vicino all’essenza.

Al momento il disco è disponibile solo in digitale. Clicca in basso su continua per scoprire tutte le canzoni.