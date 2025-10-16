16 Ottobre 2025
di
Artista del mese
16 Ottobre 2025

Angelina Mango, testo e significato di “tutto all’aria”, dodicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Il nuovo album è stato lanciato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per LaTarma Records/Ada

Angelina Mango tutto all'aria
Angelina Mango, tutto all’aria: significato del testo della dodicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “tutto all’aria”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

In tutto all’aria la scrittura con Filippo è all’unisono e racconta la difficoltà del passaggio verso la vita adulta, un tema complesso, duro, che i fratelli sembrano però affrontare con lo spirito di quando, da piccoli, componevano già canzoni insieme.

Testo di Angelina Mango e Filippo Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

Chi sono adesso baby
che non si parla di noi
ci sono temi più importanti
(sistemare casa)
scelte
diventare grandi
solo che adesso baby
nei lati più nascosti di me
ti cerco e forse non ci sei
tu che risolvi i misteri
ti prego toglimi i dubbi che ho
no non sono più la stessa di ieri
ma testa e cuore sono sempre ingenui
sulla mia bocca due nomi
uniti solo da un citofono
un chiodo su cui appendere le scarpe da bowling
come uno strike
tutto all’aria sì
tutto all’aria

raccogliere i cocci a terra
non è mica un gioco è vivere
non mandare più tutto all’aria
e non mandare più tutto all’aria
e potevo vincere
ma poi mi innamoro e vinci te
tutto all’aria sì
tutto all’aria
e tutto all’aria sì
tutto all’aria

è troppo presto baby
per dare spazio a un dolore
non eri mica sempre in ritardo
proprio adesso devi essere puntuale
così non vale
se stavo male non c’eri
nel temporale di dubbi che ho
voglio un ombrello che mi tolga i problemi
pioggia al contrario

tutto all’aria
tutto all’aria

raccogliere i cocci a terra
non è mica un gioco è vivere
non mandare più tutto all’aria
e non mandare più tutto all’aria
e potevo vincere
ma poi mi innamoro e vinci te
tutto all’aria sì
tutto all’aria
e tutto all’aria sì
tutto all’aria

ora voglio vivere
e vivere è un gioco
ma non so le regole
ma pensa che ridere
ho puntato tutto su di te
che hai mandato sì tutto all’aria
hai mandato già tutto all’aria
vincere con te non serve a niente
a niente
a niente
non serve a niente
a niente
a niente

