Angelina Mango, testo e significato di “tutto all’aria”, dodicesimo brano contenuto nell’album “caramé”

Angelina Mango, tutto all’aria: significato del testo della dodicesima traccia del nuovo album della cantautrice, caramé, fuori a sorpresa dal 16 ottobre 2025.

Dopo un anno di assenza dalle scene Angelina Mango è tornato con quindici nuove canzoni tra cui il singolo velo sugli occhi.

angelina mango, “tutto all’aria”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

In tutto all’aria la scrittura con Filippo è all’unisono e racconta la difficoltà del passaggio verso la vita adulta, un tema complesso, duro, che i fratelli sembrano però affrontare con lo spirito di quando, da piccoli, componevano già canzoni insieme.

Testo di Angelina Mango e Filippo Mango. Produzione di Angelina Mango, Filippo Mango e Giovanni Pallotti.

TESTO DEL BRANO

Chi sono adesso baby

che non si parla di noi

ci sono temi più importanti

(sistemare casa)

scelte

diventare grandi

solo che adesso baby

nei lati più nascosti di me

ti cerco e forse non ci sei

tu che risolvi i misteri

ti prego toglimi i dubbi che ho

no non sono più la stessa di ieri

ma testa e cuore sono sempre ingenui

sulla mia bocca due nomi

uniti solo da un citofono

un chiodo su cui appendere le scarpe da bowling

come uno strike

tutto all’aria sì

tutto all’aria

raccogliere i cocci a terra

non è mica un gioco è vivere

non mandare più tutto all’aria

e non mandare più tutto all’aria

e potevo vincere

ma poi mi innamoro e vinci te

tutto all’aria sì

tutto all’aria

e tutto all’aria sì

tutto all’aria

è troppo presto baby

per dare spazio a un dolore

non eri mica sempre in ritardo

proprio adesso devi essere puntuale

così non vale

se stavo male non c’eri

nel temporale di dubbi che ho

voglio un ombrello che mi tolga i problemi

pioggia al contrario

sì

tutto all’aria

tutto all’aria

raccogliere i cocci a terra

non è mica un gioco è vivere

non mandare più tutto all’aria

e non mandare più tutto all’aria

e potevo vincere

ma poi mi innamoro e vinci te

tutto all’aria sì

tutto all’aria

e tutto all’aria sì

tutto all’aria

ora voglio vivere

e vivere è un gioco

ma non so le regole

ma pensa che ridere

ho puntato tutto su di te

che hai mandato sì tutto all’aria

hai mandato già tutto all’aria

vincere con te non serve a niente

a niente

a niente

non serve a niente

a niente

a niente