Il nuovo singolo di Angelina Mango è “velo sugli occhi”, un brano intimo e liberatorio

Angelina Mango, testo e significato di velo sugli occhi, singolo estratto e lanciato in radio dal 17 ottobre, contenuto nell’album uscito a sorpresa giovedì 16 ottobre, Caramé.

Angelina Mango Velo sugli occhi – Significato del brano

Velo sugli occhi è il cuore del disco: un brano che parla della perdita dello sguardo puro dell’infanzia, ma anche della forza di riprendersi la vita, accettando le proprie imperfezioni e scegliendo di non avere più paura del silenzio.

Il pezzo, scritto interamente da Angelina, è stato prodotto da lei con Giovanni Pallotti.

TESTO

Ora come glielo dico

Al mio migliore amico

Che mi sono fatta male

Non l’ho ascoltato fino a perdere l’udito

E come glielo dico

Alla signora al panificio

Che mi chiede se sto bene

Come mai oggi non sorrido

Tanto pure se sorrido-rido

Dici che ho un velo sugli occhi, occhi

Ma non mi spezzo finché non mi tocchi

Finché non mi tocchi

Fili di zucchero appesi al soffitto

Sono il sipario del mio labirinto

Forse la fine del mio primo atto

Ah

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere

Ora voglio

Ora voglio solo vivere

Ora, ora

Come glielo dico ad Angelina

doveva perdonarsi è diventata un’assassina

Cammina con le punte arrotondate però sempre per difetto

E regalare tutto non è ricevere affetto

E giocherò a carte scoperte

Non dirò più bugie

Diventerò una donna forte

Ma mentre apro e chiudo il frigo, frigo

Dici che ho un velo sugli gli occhi, occhi

Come le spose davanti agli specchi, davanti agli specchi

Fili di zucchero appesi al soffitto

Sono il finale del mio primo atto

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio alzarmi alle quattro

Sbagliare tutto

E poi morire di noia

Voglio uscire in ciabatte

Fare mille cazzate

Che non ho fatto ancora

Voglio gridare a un concerto

Ma senza paura che poi arrivi il silenzio

Voglio toccare il mio corpo

E sentire che esisto dentro ad ogni difetto

Dentro ad ogni difetto

Ora voglio solo vivere

Ora voglio solo vivere