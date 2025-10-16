16 Ottobre 2025
16 Ottobre 2025

Il nuovo singolo di Angelina Mango è “velo sugli occhi”, un brano intimo e liberatorio

Una canzone che racconta la rinascita e la ricerca di sé

Angelina Mango Velo sugli occhi singolo
Angelina Mango, testo e significato di velo sugli occhi, singolo estratto e lanciato in radio dal 17 ottobre, contenuto nell’album uscito a sorpresa giovedì 16 ottobre, Caramé.

Angelina Mango Velo sugli occhi – Significato del brano

Velo sugli occhi è il cuore del disco: un brano che parla della perdita dello sguardo puro dell’infanzia, ma anche della forza di riprendersi la vita, accettando le proprie imperfezioni e scegliendo di non avere più paura del silenzio.

Il pezzo, scritto interamente da Angelina, è stato prodotto da lei con Giovanni Pallotti.

TESTO

Ora come glielo dico
Al mio migliore amico
Che mi sono fatta male
Non l’ho ascoltato fino a perdere l’udito
E come glielo dico
Alla signora al panificio
Che mi chiede se sto bene
Come mai oggi non sorrido
Tanto pure se sorrido-rido
Dici che ho un velo sugli occhi, occhi
Ma non mi spezzo finché non mi tocchi
Finché non mi tocchi
Fili di zucchero appesi al soffitto
Sono il sipario del mio labirinto
Forse la fine del mio primo atto
Ah

Ora voglio solo vivere oh
Ora voglio solo vivere oh
Ora voglio solo vivere
Ora voglio
Ora voglio solo vivere
Ora, ora

Come glielo dico ad Angelina
doveva perdonarsi è diventata un’assassina
Cammina con le punte arrotondate però sempre per difetto
E regalare tutto non è ricevere affetto
E giocherò a carte scoperte
Non dirò più bugie
Diventerò una donna forte
Ma mentre apro e chiudo il frigo, frigo
Dici che ho un velo sugli gli occhi, occhi
Come le spose davanti agli specchi, davanti agli specchi
Fili di zucchero appesi al soffitto
Sono il finale del mio primo atto

Ora voglio solo vivere oh
Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio alzarmi alle quattro
Sbagliare tutto
E poi morire di noia
Voglio uscire in ciabatte
Fare mille cazzate
Che non ho fatto ancora
Voglio gridare a un concerto
Ma senza paura che poi arrivi il silenzio
Voglio toccare il mio corpo
E sentire che esisto dentro ad ogni difetto
Dentro ad ogni difetto

Ora voglio solo vivere
Ora voglio solo vivere

